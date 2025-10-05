پیکر ۴۶ شهید تازه تفحص شده وارد کشور شد

به گزارش ایلنا، پیکر مطهر ۴۶ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز یکشنبه ۱۳ مهر، از مرز شلمچه وارد خاک کشور شد.

شهدای گلگون کفن با استقبال مردم قدرشناس و یگان‌های رزمی مستقر در منطقه و روی دستان جمعی از مردم اهل سنت منطقه ترکمن صحرا به نمایندگی از ملت ایران از طریق مرز شلمچه به مام میهن بازگشتند.

پیشتر تعداد شهدا ۴۴ شهید اعلام شده بود که به گفته سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیرو‌های مسلح ۲ شهید دیگر نیز در طی روز‌های گذشته به این شهدا اضافه شده است.

این شهدا در عملیات‌های والفجر مقدماتی، محرم، والفجر ۱، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسیده اند.

وی با تاکید بر اینکه عملیات جستجوی شهدا همچنان ادامه دارد و موفقیت های دیگری نیز در مناطق دیگر بدست آمده، افزود: پیکر مطهر این شهیدان در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزایر مجنون،‌ ام الرصاص و‌ام الباوی و شلمچه تفحص شده‌اند.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح خاطر نشان کرد: یکی از سرداران استان گلستان نیز در میان شهدای تازه تفحص شده پیدا شده است.

سردار باقرزاده در آیین استقبال از شهدای دفاع مقدس گفت: خون این مردان خدایی نه تنها نشان پایان راه نیست بلکه سرآغاز بیداری است. سرآغاز الهام بخشی به همه ملت های آزاده جهان است که هر قطره خون این شهدا نهالی از غیرت از دل این ملت را آبیاری می کند.

علی عابدی سرکنسول ایران در عراق نیز با اشاره به برگزاری مراسم وداع با شهدا، درآیین معراج شهدای اهواز یادآور شد: بعد از این مراسم شهدایی که شناسایی شدند به استان های خود اعزام می شوند و شهدای دیگر هم به عنوان شهدای گمنام به خاک سپرده می شوند.

