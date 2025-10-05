در جریان تذکر شفاهی مطرح شد؛
عصبانیت یک نماینده از اظهارات باهنر/ شما مصلحت کدام نظام را در مجمع تشخیص بررسی میکنید
نماینده مردم شهرکرد در مجلس، با بیان اینکه زنان عفیف ایران حجاب را به علت نجیبزادگی و پاکی و طهارت انتخاب کردهاند، گفت: آنها که ترویج برهنگی میکنند و میگویند قانون عفاف و حجاب نداریم با آنها که ملت را از سایه جنگ میترسانند، چه تفاوتی دارند؟ هر دو نظام اسلامی را نشانه گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، احمد راستینه در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: آقایی اخیرا گفتند که من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. آقای محترم؛ اساسا حجاب اجباری واژه خلق شده تریبونهای ملعونانی همچون مسیح علینژاد و اسرائیل اینترنشنال است.
نماینده مردم نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یک روزی مقام معظم رهبری تذکر دادند که برخی نادانسته همان خطی را دنبال میکنند که دشمن با آن همه خرج نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند.
وی تصریح کرد: زنان عفیف ایران حجاب را نه از سر اجبار که به علت نجیبزادگی و پاکی و طهارت خود که ثمره تمدن چند هزار ساله است انتخاب کرده اند و نظام اسلامی مسئول صیانت از این پاکی و طهارت است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: شما گفتهاید نظام خیلی نرم تغییر پارادایم داده و قانونی برای عفاف و حجاب نداریم. آیا سخن شما تشویق برهنگی نیست؟ شما مصلحت کدام نظام را در تشخیص مصلحت نظام بررسی میکنید؟ مصلحت نظام وحشی برهنه غرب را یا مصلحت نظام اسلامی؟
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آقای دادستان؛ آنها که ترویج برهنگی میکنند و از برهنگی دفاع میکنند و میگویند قانون عفاف و حجاب نداریم با آنها که ملت را از سایه جنگ میترسانند، چه تفاوتی دارند؟ هر دو نظام اسلامی را نشانه گرفتهاند.