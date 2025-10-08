نقاط قوت و ضعف انتخابات تناسبی؛ از اصالت بخشی به احزاب تا احتمال تبدیل شورای شهر به شرکت سهامی

حنیف غفاری معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برنامه‌های حزب موتلفه برای انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا گفت: سیاست کلان حزب موتلفه اسلامی حضور موثر و پررنگ در تمامی آوردگاه‌های انتخاباتی در کشور است و در همین راستا، ان‌شاءالله در انتخابات شورای شهر حضور فعالی خواهیم داشت. این حضور هم معطوف به دعوت مردم به مشارکت در انتخابات است و هم حضور خود حزب به صورت پررنگ در انتخابات.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه انتخابات شورای شهر پیش رو اقتضائات و ویژگی‌های خاصی دارد که آن را از دیگر انتخابات متمایز می‌کند، در مورد استراتژی حضور حزب نکات و ملاحظاتی وجود دارد. به عنوان مثال، انتخابات در شهر تهران به خصوص در کلانشهر تهران به صورت تناسبی برگزار می‌شود و همین مسئله اقتضا می‌کند که ما استراتژی‌های انتخاباتی‌مان را به گونه‌ای متفاوت با انتخابات‌های قبل ترسیم یا بازترسیم کنیم.

معاون سیاسی حزب موتلفه با اشاره به بررسی انتخابات تناسبی گفت: حزب موتلفه کاملاً در جریان قانون تناسبی بودن انتخابات است و این موضوع را در جلسات داخلی خود مورد بررسی قرار داده‌ایم. نقاط ضعف و قوت قانون تناسبی بودن انتخابات را شناسایی کردیم و ملاحظات خاص خود را به مراجع ذی‌صلاح منتقل کرده‌ایم.

غفاری تاکید کرد: مسئله اینجاست که با توجه به اینکه سبک و سیاق کاملاً جدیدی است، انتخابات تناسبی برای همه احزاب و گروه‌ها و حتی رأی‌دهندگان، یعنی شهروندان عزیز، نیاز به توجیه لازم در مورد انتخابات تناسبی، شیوه آن و گزاره‌های عملیاتی آن دارد تا با یک مورد مبهم مواجه نشویم.

وی ادامه داد: بنابراین، به نظر می‌رسد که وزارت کشور در حال جمع‌بندی نهایی روی این مسئله است، بعد از اینکه این جمع‌بندی نهایی صورت گرفت، همه احزاب و گروه‌ها باید از طریق رسانه‌ها و رسانه ملی، مردم را در جریان انتخابات تناسبی و ابعاد آن قرار دهند.

معاون سیاسی حزب موتلفه درباره نقاط قوت و ضعف برگزاری انتخابات تناسبی و نقش احزاب در این انتخابات گفت: در اینجا ما دو گزاره کلان داریم؛ اول بحث محوریت احزاب است که حزب موتلفه هم استقبال می‌کند. اینکه احزاب به جای افراد موضوعیت پیدا کنند، در انتخابات یک فرصت است و اساساً باید انتخابات بر همین مبنا باشد که احزاب سر کار بیایند.

غفاری تصریح کرد: اما یک نقطه ضعفی که می‌تواند انتخابات تناسبی داشته باشد این است که شورای شهر به یک شرکت سهامی تبدیل شود که در آن همه احزاب و گروه‌ها سهمی داشته باشند. در اینجا چابکی شورا و مسئولیت‌پذیری آن در قبال وظایف کاهش می‌یابد، زیرا تضارب آرا و نظرات بیشتر خواهد شد و بخشی از انرژی‌ها قطعا صرف مسائل سیاسی خواهد شد.

وی ادامه داد: بنابراین، یکی از موضوعات مهم این است که اصالت بخشی به احزاب را نقطه قوت و تناسبی شدن انتخابات بدانیم، اما خروجی آن را باید مشاهده کنیم. اگر خروجی منجر به این شود که با احزاب متکثر و اهداف متفاوت مواجه شویم که در تصمیم‌گیری‌ها خلل ایجاد کند و مانع از خدمت‌رسانی سریع و چابک به شهروندان شود، در این صورت نیاز به بازتعریف و بازنگری در برخی قوانین و تبصره‌ها داریم.

معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی همچنین درباره اینکه به گفته بادامچیان هر کسی که توانایی لازم را داشته باشد اما عضو حزب موتلفه هم نباشد می‌تواند در میان لیست حزب موتلفه قرار بگیرد در پاسخ به اینکه آیا این اتفاق برای انتخابات شوراها خواهد افتاد، گفت: هر کسی که در اینجا دارای تخصص باشد و بتواند در حل مشکلات، به ویژه در زمینه مدیریت شهری، کمک کند، به ویژه در بحث شورای شهر، می‌تواند در لیست ما جا داشته باشد.

غفاری تصریح کرد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که هنوز به مصادیق نرسیده‌ایم. در حال حاضر، ما بر مبانی و رویکرد کلان خود کار می‌کنیم، اما این موضوع را مختص اعضای حزب موتلفه نمی‌کنیم. البته، انتخابات تناسبی به گونه‌ای است که افرادی که در نهایت انتخاب می‌شوند باید عضو آن حزب باشند. اما در بررسی افراد، ما دامنه نگاه و بررسی را وسیع‌تر و کاملاً گسترده‌تر می‌بینیم.

معاون سیاسی حزب موتلفه در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره برنامه‌های این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در پنج حوزه انتخابیه گفت: بله، حزب موتلفه به زودی جلسه‌ای تشکیل خواهد داد و ان‌شاءالله استراتژی خود را برای حضور مردم در انتخابات و همچنین مصادیق ورود به انتخابات و تعیین افراد را مشخص خواهد کرد. نتایج این جلسه به زودی اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/