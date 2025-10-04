در این نشست طرح‌های کلان و آینده‌نگرانه‌ای همچون تقویت زیرساخت‌های فناورانه در آموزش، طراحی و توسعه مدارس هوشمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت آموزشی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای جلسه بر اهمیت فناوری به عنوان ضلع چهارم یادگیری در کنار دانش، مهارت و نگرش تأکید کرده و ضرورت تنظیم نسبت صحیح میان آموزش و فناوری و توجه همه‌جانبه به پیامدها و آثار آن در نظام تعلیم و تربیت کشور را خاطرنشان ساختند. همچنین بر پرهیز از خوش‌بینی افراطی نسبت به نقش فناوری و ضرورت یافتن نقطه تعادل در بهره‌برداری از آن در امر آموزش به عنوان مقوله‌ای چندبعدی تأکید شد.

دکتر حاجی‌میرزایی در سخنانی، آموزش و پرورش را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های رئیس‌جمهور دانست و اظهار داشت: این اولویت بر مبنای تحلیلی عمیق از شرایط داخلی و تحولات جهانی شکل گرفته است، چرا که مسیر تحولات واقعی کشور از دل آموزش و پرورش می‌گذرد و ما برای خلق هر دستاورد پایدار و معتبر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، ناگزیر از تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت هستیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور در تبیین چرایی اهتمام ویژه دولت و شخص رئیس جمهور به موضوع آموزش و پرورش گفت: گاه به دولت خرده گرفته می‌شود که در شرایط وجود برخی چالش‌ها به‌ویژه در عرصه سیاست خارجی و مسائل اقتصادی، چرا تمرکز جدی بر آموزش و پرورش صورت می‌گیرد؟ واقعیت این است که در دوره‌های گذشته به دلیل غلبه نگاه کوتاه‌مدت و تلاش برای کسب منافع آنی، از سرمایه‌گذاری بر منافع پایدار غفلت شده و فرصت‌های ارزشمندی در این حوزه از دست رفته است. دولت وفاق ملی بر اساس دیدگاه رئیس‌جمهور در پی خلق نتایجی ماندگار است، چرا که ریشه بسیاری از مشکلات و چالش‌های کنونی کشور در کم توجهی به آموزش و پرورش نهفته است و البته توجه به آموزش و پرورش به معنای غفلت از مسائل اقتصادی و معیشت مردم و مناسبات بین‌المللی نیست.

دکتر حاجی‌میرزایی با اشاره به این نکته که صرف احداث فضای آموزشی کافی نیست، اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت است، حتی اگر بهترین و مدرن‌ترین مدارس ساخته شود، اما آموزش کیفی در آن‌ها جریان نداشته باشد، دستاوردی درخور حاصل نخواهد شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تجربه دوران همه‌گیری کرونا خاطرنشان ساخت: اگرچه آثار کیفی در آموزش و پرورش معمولاً دیرهنگام نمایان می‌شود، اما رشد پرشتاب فناوری، این مسیر را کوتاه‌تر کرده است. بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند ما را به عدالت آموزشی نزدیک‌تر کرده، کیفیت محتوا و فرصت‌های یادگیری را ارتقا بخشد.

دکتر حاجی‌میرزایی همچنین از تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش برای آغاز متفاوت سال تحصیلی جدید قدردانی کرد و گفت: کارهای ارزشمندی برای استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و تقویت زیرساخت‌های آموزشی کشور انجام شده و این مسیر با جدیت، استمرار خواهد یافت.