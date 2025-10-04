خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در پیامی به آقامحمدی تسلیت گفت

پزشکیان در پیامی به آقامحمدی تسلیت گفت
کد خبر : 1695615
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در پیامی به علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت همسر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت و رضوان الهی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:‌

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر آقامحمدی

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

درگذشت همسر مومنه و بزرگوارتان را به جناب‌عالی و بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم و ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت و رضوان الهی و برای جناب‌عالی و عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی