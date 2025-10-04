پزشکیان در پیامی به آقامحمدی تسلیت گفت
رئیس جمهور در پیامی به علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت همسر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت و رضوان الهی مسئلت کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر آقامحمدی
عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
درگذشت همسر مومنه و بزرگوارتان را به جنابعالی و بازماندگان تسلیت عرض میکنم و ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران