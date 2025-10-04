به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور در سفر به استان هرمزگان با آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این جلسه اظهار کرد: امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون تلاش‌ها و فداکاری‌های نیرو‌های مسلح است و از آنجا که فرماندهی این نیرو‌ها در عالی‌ترین سطح، فرمانده معظم کل قوا هستند، صیانت از سلامت و اقتدار نیرو‌های مسلح برای ما امری حیاتی است.

حجت‌الاسلام پورخاقان با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: بر اساس اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی، این سازمان برای حفظ امنیت، صیانت از جایگاه نیرو‌های مسلح و همچنین برخورد قاطع با تخلفات احتمالی ایجاد شده است. با این حال، ما معتقدیم همان‌گونه که در بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بر وظیفه پیشگیری از جرم برای قوه قضاییه تأکید شده، مهم‌ترین مأموریت ما در این سازمان نیز پیشگیری از وقوع جرم در بین نیرو‌های مسلح است.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور افزود: با همکاری فرماندهان یگان‌ها، حفاظت اطلاعات، عقیدتی‌سیاسی‌ها و دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در نیرو‌های مسلح، سطح وقوع جرم در میان نیرو‌ها نسبت به سایر بخش‌ها بسیار پایین است. هرچند ممکن است در برخی استان‌ها به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و سرزمینی، زمینه بروز برخی لغزش‌ها بیشتر باشد؛ اما به‌طور کلی نیرو‌های مسلح کشور، انسان‌هایی صالح، متعهد و مؤمن هستند.

وی با اشاره به وضعیت معیشتی نیرو‌های مسلح تصریح کرد: نیروی مسلحی که در راه خدمت به مردم و حفظ امنیت کشور تلاش می‌کند، باید از نظر معیشتی در شرایطی قرار گیرد که کرامت او حفظ شود. همان‌گونه که امیرالمؤمنین علی (ع) فرمودند: «لا قیام للجنود إلا بما یحییهم»؛ یعنی قوام جامعه و نظام وابسته به رفاه و تأمین نیرو‌های مسلح است. بنابراین، لازم است نسبت به رفع دغدغه‌های معیشتی این قشر تلاش مضاعفی صورت گیرد تا به مشاغل دوم یا کار‌های غیرمرتبط نیاز پیدا نکنند.

حجت الاسلام‌ پورخاقان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایثارگری نیرو‌های مسلح در میدان‌های مختلف دفاع و امنیت گفت: در سال‌های اخیر، شاهد فداکاری‌های فراوانی از سوی نیرو‌های مسلح کشور بوده‌ایم؛ از دفاع مقدس تا مقابله با تهدیدات مرزی، قاچاق و ناامنی‌های منطقه‌ای.

وی ادامه داد: اگر امروز دشمنان نظام اسلامی بار دیگر به ذهن خود خطا راه دهند، همین جوانان مؤمن و نسل‌های سوم و چهارم انقلاب، همچون رزمندگان نسل اول، با اقتدار در میدان خواهند ایستاد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور در ادامه با اشاره به برنامه‌های جدید این سازمان بیان کرد: امروز آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان هرمزگان برگزار خواهد شد و در این مراسم از زحمات حبیب‌اله تکین، قدردانی و حجت‌الاسلام حسین صادقی به عنوان رئیس جدید معرفی خواهد شد.

وی در پایان با توصیه به رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح هرمزگان گفت: ارتباط گرم و صمیمی با نماینده ولی‌فقیه در استان و بهره‌گیری از رهنمود‌های ایشان، پشتوانه‌ای معنوی و راهبردی برای مجموعه است و استفاده از هدایت‌های ایشان، می‌تواند مسیر خدمت در این مسئولیت مهم را روشن‌تر و پربارتر نماید.

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، در دیدار با رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور و هیئت همراه اظهار کرد: از نگاه بلند و اشراف خوب حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان و نکات دقیق بیان شده قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: امروز شاهد پیوند و محبت عمیق میان مجموعه نیرو‌های مسلح هستیم؛ پیوندی که در گذشته به این قوت و صمیمیت وجود نداشت و دشمن نیز همواره تلاش کرده بود با شیطنت‌های مختلف میان این نیرو‌ها شکاف ایجاد کند، اما به لطف الهی و در سایه ولایت، موفق نشد.

وی با بیان اینکه نیرو‌های مسلح کشورمان در سطوح مختلف از ولایت تبعیت دارند، افزود: حضور گسترده یگان‌های مختلف ارتش، سپاه و فراجا در استان هرمزگان جایگاه ویژه‌ای به این استان بخشیده است. البته در کنار این حضور ارزشمند، طبیعی است که آسیب‌ها و مشکلاتی نیز وجود داشته باشد؛ همان‌گونه که شهدای امنیت، سلامت و دفاع مقدس گواه این مجاهدت‌ها هستند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر سه محور اساسی برای تقویت بنیه نیرو‌های مسلح گفت: نخستین موضوع، توجه جدی به امر آموزش و پیش‌بینی دقیق تهدیدات است؛ دوم، رفع مشکلات معیشتی نیرو‌های مسلح که متأسفانه در برخی موارد شاهد تأخیر یا کمبود در پرداخت حقوق‌ها هستیم، و سوم، رسیدگی به وضعیت خانواده‌های این عزیزان است که باید در برنامه‌ریزی‌های کلان مدنظر قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر از خانواده‌های نیرو‌های مسلح افزود: باید برای خانواده‌های نظامیان، به‌ویژه آنهایی که در شهر‌های غریب زندگی می‌کنند، برنامه‌های حمایتی و فرهنگی ویژه‌ای تدارک دیده شود تا احساس غربت و فشار‌های روحی کاهش یابد.

وی در پایان از حضور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور و هیئت همراه در استان هرمزگان تشکر و قدردانی کرد.

