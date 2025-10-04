خبرگزاری کار ایران
جمع‌بندی نهایی دستورالعمل اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه مجلس

جمع بندی نهایی دستورالعمل اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار نشست هفته جاری کمیسیون آیین نامه مجلس قرار دارد.

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

۱- ادامه بررسـی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد آسـیب شـناسـی و بازنگری عناوین و وظایف کمیسـیون های مجلس با حضـور کارشـناسـان مرکز پژوهشـ‌ها و معاونت قوانین مجلس

۲- جمع بندی نهایی دسـتورالعمل اجرایی موضـوع ماده ۱۳ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

براساس این ماده قانونی، دستورالعمل اجرایی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت، به‌تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

۳- ادامه رسـیدگی به طرح اصـلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی با حضــور یکی از طراحان و کارشــناســان مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین مجلس

۴-  سایر مباحث حسب مورد.

 

