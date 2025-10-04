به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

۱- ادامه بررسـی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد آسـیب شـناسـی و بازنگری عناوین و وظایف کمیسـیون های مجلس با حضـور کارشـناسـان مرکز پژوهشـ‌ها و معاونت قوانین مجلس

۲- جمع بندی نهایی دسـتورالعمل اجرایی موضـوع ماده ۱۳ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

براساس این ماده قانونی، دستورالعمل اجرایی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت، به‌تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

۳- ادامه رسـیدگی به طرح اصـلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی با حضــور یکی از طراحان و کارشــناســان مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین مجلس

۴- سایر مباحث حسب مورد.

