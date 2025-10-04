هفته جاری انجام می شود؛
حضور وزیر نیرو در کمیسیون عمران مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان
وزیر نیرو با حضور در نشست هفته جاری کمیسیون عمران مجلس به سوال ۱۱ نفر از نمایندگان مجلس پاسخ میدهد.
به گزارش ایلنا، نشستهای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه (۱۳ مهرماه) تا سهشنبه (۱۵ مهرماه) برگزار میشود.
در دستور کار روز یکشنبه این کمیسیون، بررسی نحوه اجرای ماده (۲۳) قانون برنامه هفتم (در اجرای ماده (۱۱۸) همان قانون) و استماع گزارش وضعیت پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژههای توسعه اماکن ورزشی و رعایت مقررات ملی ساختمان در آنها با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان و همچنین بازدید از روند بازسازی ورزشگاه آزادی تهران قرار دارد.
همچنین بررسی احکام برنامه هفتم با حضور معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ناظرین مالی و اجرایی موضوع ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم، از دیگر برنامههای روز یکشنبه کمیسیون عمران است.
اعضای کمیسیون عمران مجلس در روز دوشنبه نیز نشستی را با هدف بررسی احکام برنامه هفتم با حضور معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ناظرین مالی و اجرایی موضوع ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم برگزار میکنند.
لازم به ذکر است، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بینشهری (شور دوم) و نیز بررسی عملکرد وزارت نیرو در اجرای احکام برنامه هفتم (موضوع ماده (۱۱۸) قانون برنامه) با حضور ناظرین مالی و اجرایی مربوطه، از برنامههای روز سهشنبه خواهد بود.
همچنین در این روز، رسیدگی به سؤالات نمایندگان از وزیر نیرو در دستور کار کمیسیون قرار دارد. این سؤالات توسط نمایندگان: محمد باقری (نماینده مردم بناب)، سید نجیب حسینی (نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه)، سید محمد مولوی (نماینده مردم آبادان)، ابراهیم رضائی (نماینده مردم دشتستان)، سید روحالله موسوی بیدلی (نماینده مردم لردگان، خانمیرزا و فلارد)، کمال حسینپور (نماینده مردم پیرانشهر و سردشت)، احمد مرادی (نماینده مردم بندرعباس)، رضا سپهوند (نماینده مردم خرمآباد)، فتحالله توسلی (نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ)، جبار کوچکینژاد (نماینده مردم رشت و خمام) و مصطفی نخعی (نماینده مردم نهبندان و سربیشه) مطرح میشود.