بررسی تقاضای تفحص از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور از سال ۹۶ تاکنون

این هفته صورت میگیرد؛
بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده به استناد ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی در دستور کار هفته جاری کمیسیون اقتصادی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون اقتصادی روزهای (یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه) برگزار می شود و دستور کار به شرح ذیل است:
رسیدگی به لایحه الحاق یک بند به ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با حضور وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق تعاون ایران، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی (فصل مسئله بانکهای ناسالم) با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
ارزیابی عملکرد و انطباق سیاستهای ارزی با ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت با حضور بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان توسعه تجارت، گمرک، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
دعوت از وزیر راه و شهرسازی برای رسیدگی به سوالات آقایان محمد بهرامی سیف آبادی نماینده محترم بویراحمد، دنا و مارگون و جعفر قادری نماینده محترم شیراز و زرقان
بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور از سال ۹۶ تاکنون به استناد ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی
بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده به استناد ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی
بررسی لایحه اصلاح تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
ارزیابی عملکرد اجرای احکام مرتبط با حوزه وظایف و فعالیتهای کمیسیون اقتصادی در قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال نخست.