بررسی تقاضای تفحص از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور از سال ۹۶ تاکنون

به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون اقتصادی روزهای (یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه) برگزار می شود و دستور کار به شرح ذیل است:

رسیدگی به لایحه الحاق یک بند به ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با حضور وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق تعاون ایران، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی (فصل مسئله بانک‌های ناسالم) با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

ارزیابی عملکرد و انطباق سیاست‌های ارزی با ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت با حضور بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان توسعه تجارت، گمرک، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

دعوت از وزیر راه و شهرسازی برای رسیدگی به سوالات آقایان محمد بهرامی سیف آبادی نماینده محترم بویراحمد، دنا و مارگون و جعفر قادری نماینده محترم شیراز و زرقان

بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور از سال ۹۶ تاکنون به استناد ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی

بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده به استناد ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی

ارزیابی عملکرد اجرای احکام مرتبط با حوزه وظایف و فعالیت‌های کمیسیون اقتصادی در قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال نخست

بررسی لایحه اصلاح تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

