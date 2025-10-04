خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این هفته انجام می‌شود؛

ارائه گزارش رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها به کمیسیون فرهنگی

ارائه گزارش رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها به کمیسیون فرهنگی
کد خبر : 1695491
لینک کوتاه کپی شد.

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس این هفته در جلسه‌ای با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، گزارش عملکرد این نهاد را بررسی می‌کنند.

به گزارش ایلنا، جلسات هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛

شنبه (۱۲ مهرماه) :

- تشکیل جلسات کمیته‌های تخصصی به منظور بررسی طرح‌ها، لوایح و اولویت‌های نظارتی

یکشنبه (۱۳ مهرماه) :

- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به منظور ارائه گزارش عملکرد این نهاد

- جلسه کمیته ویژه راهبری برنامه هفتم پیشرفت کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور بررسی گزارش‌های احکام مرتبط با حوزه کمیسیون فرهنگی؛ با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور

دوشنبه (۱۴ مهرماه) :

جلسه کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی به منظور بررسی وضعیت اجرای مواد ۱۳، ۱۵ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

سه‌شنبه (۱۵ مهرماه) :

- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور ارائه گزارش بزرگترین رویداد ملی فعالان جامعه‌پرداز جمعیت و خانواده با حضور مسئولان برگزاری این رویداد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی