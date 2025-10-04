به گزارش ایلنا، جلسات هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛

شنبه (۱۲ مهرماه) :

- تشکیل جلسات کمیته‌های تخصصی به منظور بررسی طرح‌ها، لوایح و اولویت‌های نظارتی

یکشنبه (۱۳ مهرماه) :

- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به منظور ارائه گزارش عملکرد این نهاد

- جلسه کمیته ویژه راهبری برنامه هفتم پیشرفت کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور بررسی گزارش‌های احکام مرتبط با حوزه کمیسیون فرهنگی؛ با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور

دوشنبه (۱۴ مهرماه) :

جلسه کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی به منظور بررسی وضعیت اجرای مواد ۱۳، ۱۵ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

سه‌شنبه (۱۵ مهرماه) :

- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور ارائه گزارش بزرگترین رویداد ملی فعالان جامعه‌پرداز جمعیت و خانواده با حضور مسئولان برگزاری این رویداد.

انتهای پیام/