این هفته انجام میشود؛
ارائه گزارش رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها به کمیسیون فرهنگی
نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس این هفته در جلسهای با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، گزارش عملکرد این نهاد را بررسی میکنند.
به گزارش ایلنا، جلسات هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛
شنبه (۱۲ مهرماه) :
- تشکیل جلسات کمیتههای تخصصی به منظور بررسی طرحها، لوایح و اولویتهای نظارتی
یکشنبه (۱۳ مهرماه) :
- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به منظور ارائه گزارش عملکرد این نهاد
- جلسه کمیته ویژه راهبری برنامه هفتم پیشرفت کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور بررسی گزارشهای احکام مرتبط با حوزه کمیسیون فرهنگی؛ با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات کشور
دوشنبه (۱۴ مهرماه) :
جلسه کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی به منظور بررسی وضعیت اجرای مواد ۱۳، ۱۵ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
سهشنبه (۱۵ مهرماه) :
- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور ارائه گزارش بزرگترین رویداد ملی فعالان جامعهپرداز جمعیت و خانواده با حضور مسئولان برگزاری این رویداد.