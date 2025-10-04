خبرگزاری کار ایران
در نشست هفته جاری انجام می‌شود:

بررسی آخرین تحولات انرژی هسته‌ای در کمیسیون امنیت ملی

کد خبر : 1695488
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری به بررسی آخرین تحولات انرژی هسته‌ای می‌پردازند.

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۱۲ مهرماه الی ۱۶ مهرماه) به شرح ذیل اعلام شد.

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- بررسی گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه ۵ ساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 

- بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اعاده شده از شورای نگهبان 

- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران 

- بازدید

- بررسی آخرین تحولات انرژی هسته‌ای 

- جلسه هیئت رئیسه کمیسیون 

- دعوت از وزیر دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور پاسخگویی به سه فقره سوالات نمایندگان (آقایان مهدی طغیانی و روح الله لک علی آبادی)

