دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۱۲ مهرماه الی ۱۶ مهرماه) به شرح ذیل اعلام شد.

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- بررسی گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه ۵ ساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

- بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اعاده شده از شورای نگهبان

- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

- بازدید

- بررسی آخرین تحولات انرژی هسته‌ای

- جلسه هیئت رئیسه کمیسیون

- دعوت از وزیر دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور پاسخگویی به سه فقره سوالات نمایندگان (آقایان مهدی طغیانی و روح الله لک علی آبادی)

