صلح از طریق قدرت یعنی تسلیم در برابر آمریکا
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید براینکه صلح از طریق قدرت یعنی تسلیم در برابر آمریکا، گفت: دنیا ایده آمریکایی صلح از طریق قدرت را نمیپذیرد.
به گزارش ایلنا، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور چهارشنبه هفته پیش همراه هیئتی بلندپایه به ترکیه سفر کرد. سفری که به گفته امیر عزیز نصیرزاده، پس از مدتها و در پاسخ به دعوت رسمی ارتشبد یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه انجام شده است.
تغییر و تحولات پیدرپی منطقه به ویژه در ماههای اخیر، اهمیت سفر امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده به آنکارا دیدارهایش با مقامات نظامی از جمله رئیس ستاد کل ارتش ترکیه را بیشتر برجسته کرد؛ به ویژه اینکه سفر وزیر دفاع ایران به ترکیه، به گفته خود او، پس از مدتهاست که در این سطح انجام شده است.
وزیران دفاع دو کشور در جریان دیدار با یکدیگر، تاکید کردهاند روابط دفاعی دو کشور گسترش پیدا میکند و آماده همکاریهای مشترک برای مبارزه با تروریسم و بالا بردن امنیت مرزهای مشترک هستند.
با مقامات ترکیه گفتوگو کردیم؛ از جمله درباره رژیم صهیونیستی، سوریه و منطقه قفقاز
در پایان سفر ۲ روزه به ترکیه و دیدار با مقامات نظامی این کشور، ارزیابی شما از این سفر چه بود؟
وزیر دفاع: مدتها بود در این سطح میان دو کشور سفری انجام نشده بود. این بار وزیر دفاع ملی ترکیه از ما دعوت کرده بودند. در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای هم دو رئیسجمهور با هم ملاقاتهایی داشتند، در مسائل مختلف گفتگوهایی داشتند و آنجا هم به نظر میرسید نیازهای حوزه دفاعی، نظامی و امنیتی هم مطرح کنیم. مجموعه اینها باعث شد به ترکیه سفر کنیم و درباره موضوعات متعدد منطقه، جهان اسلام و بینالملل تبادل نظر کنیم.
ترکیه یکی از مهمترین کشورهای همسایه ماست. جمهوری اسلامی ایران هم از دید ترکیه اهمیت بسیار زیادی دارد. هر دو در معادلات بینالمللی، منطقهای و جهان اسلام تأثیرگذار هستیم و همکاری و هماهنگی ما هم در برقراری صلح و ثبات در منطقه بسیار تأثیرگذار است. این سفر در واقع با همین هدف آغاز شد. دیدارهای خیلی خوبی با بخش دفاعی، امنیتی و نظامی کشور ترکیه داشتیم.
ایران با ترکیه خط مرزی طولانی دارد که تهدیدات متعددی در این مرز هست. ما درباره موضوعات منطقهای هم گفتوگو کردیم؛ از جمله درباره سوریه و منطقه قفقاز. به نظر من سفر خیلی خوبی بود.
ایران و ترکیه خیلی به هم نزدیک شدهاند
بخشی از این گفتگوهای ما با طرف ترک، درباره تهدیدات و حملات رژیم صهیونیستی علیه همه کشورهای منطقه بود که هیچ خط قرمزی هم برای خودش قائل نیست؛ این رژیم به هیچ قانون بینالمللی پایبند نیست. همین رفتار رژیم درک خوبی را میان کشورهای منطقه ایجاد کرده که صهیونیستها یک تهدید واقعی هستند و باید همه برای رفع این تهدید با هم همکاری کنند. این دستاورد بزرگی است که با ماجراجوییهای رژیم صهیونیستی به دست آمده.
من خوشحالم که احساس میکنم همگرایی کشورهای مختلف منطقه برای رفع تهدیدهای رژیم بیشتر شده است. آنها ترکیه را هم آشکارا تهدید کردند، یعنی هیچ مرزی برایشان وجود ندارد.
ما توافقاتی کردیم که سفرها ادامه پیدا کند، هیئتهایمان در سطوح مختلف با هم تبادل نظر کنند و بتوانیم به یک نقطه مشترک در موضوعات مختلف برسیم.
نظرها به یکدیگر نزدیک هست؟
وزیر دفاع: اشتراکات بسیار بیشتر از اختلافات است. ما باید روی اشتراکات تمرکز کنیم و با همدیگر تعامل داشته باشیم. اختلافاتی هم طبیعی است که وجود داشته باشد اما قطعاً تأثیرگذار نیست. ما خیلی به هم نزدیک شدیم. قرار شده در سطوح مختلف کشور، هیئتهای دو طرف سفر کنند.
با وزیر دفاع ترکیه دیدار داشتید و در خبرها بود که از او دعوت کردید؟
وزیر دفاع: بله، من از وزیر دفاع ترکیه هم دعوت کردم سفری به تهران داشته باشد. هم با وزیر دفاع و هم با رئیس ستاد کل این کشور دیدار داشتیم.
کشورها دیگر «صلح با اعمال زور» را نمیپذیرند
در روزهای گذشته منطقه شاهد نقل و انتقال تجهیزات نظامی است که بیشتر از طرف آمریکا وارد میشود. هم در منطقه، هم در ایران ممکن است نگرانیهایی ایجاد کرده باشد. نگاه شما به این رخداد چگونه است؟
وزیر دفاع: دولت کنونی آمریکا موضوع «صلح از طریق قدرت» را مطرح کرده است. اینجا اصلا صلح معنی پیدا نمیکند. دولت آمریکا میخواهد با اعمال زور همه را به تسلیم وادار کند. این صلح نیست، بلکه تسلیم است. یعنی من زور دارم، قدرت دارم، هرچه گفتم شما باید همان را عمل کنید. قطعاً کشورهای آزادیخواه، کشورهایی که در حال توسعه هستند و دنیا، این را نمیپذیرند و سالهاست که نپذیرفتهاند.
البته این حرف جدیدی نیست. این موضوع زمانی مطرح شد که رئیسجمهور وقت آمریکا، بوش پدر، در کویت سخنرانی داشت و نظام تکقطبی به رهبری آمریکا را اعلام کرد. چندین سال است این مسئله مطرح شده و دنیا نمیپذیرد. دنیا آن را پس زده و به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت. اما اینها الان عریانتر میگویند، دیگر در قالبهای دیپلماتیک و امثال اینها مطرح نمیکنند. واضح میگویند: «من قدرت دارم، همه شما تسلیم بشوید.» البته بعید میدانم این اتفاق بیفتد.
این کارهایی هم که در ترابری انجام میدهند، ناو میآورند و میبرند، این هم نخستین بار نیست. این را در طول چند دهه گذشته، به طور مرتب دیدهایم. مسلم است به عنوان بخش نظامی باید آماده دفاع از کشور باشیم. این یک اصل است و ارتباطی به نقل و انتقالات نظامی ندارد.
الان ما آماده هستیم؟
وزیر دفاع: بله، قطعا اینطور هست. به عنوان بخش نظامی باید آماده باشیم. اما سایر بخشهای کشور نباید تحت تاثیر عملیات روانی این نقل و انتقالات نظامی قرار بگیرند. ما باید زندگی خودمان را ادامه بدهیم و امور اقتصادی و اجتماعی رو به توسعه باشد.
جنگ کنونی جنگ هوشمند است و ترکیبی از جنگ سخت و نرم است. این روزها بخش نرم این جنگ پررنگتر شده که آن جنگ شناختی است.
اینکه مرتب میگویند حمله خواهد شد، حمله خواهد شد، میخواهند جامعه را دچار معضل کنند و تورم را افزایش بدهند و ثبات اقتصادی را به هم بزنند. این بخشی از همان جنگ است و مردم جواسشان به این جنگ شناختی باشد. اگر هم جنگی به ما تحمیل شود، وظیفه ما نظامیهاست که دفاع کنیم و این کار را انجام میدهیم. همانطور که در جنگ ۱۲ روزه، آنها را وادار به پذیرش آتشبس کردیم. اینطور نبود که دلشان به حال ما بسوزد، ما وادارشان کردیم!
توصیه ما به مردم این است که زندگی عادی خودشان را بدون اینکه دچار جنگ روانی دشمن شوند، ادامه بدهند.
مردم دنیا باز هم حرکتهای ضد صهیونیستی را خواهند دید
درباره کاروان جهانی صمود هم بگویید که رژیم به این کاروان حمله کرد و با توقیف کشتیها، حاضران را بازداشت کرد.
وزیر دفاع: پس از جنگ جهانی دوم و با تشکیل سازمان ملل متحد، منشورها و قوانین مختلف بینالمللی وضع شده و دفاتر این سازمان برای اعمال این مقررات در کشورها مستقر هستند. رژیم صهیونیستی اما در ۲ سال گذشته همه این مقررات را زیر پا گذاشته است. آمریکا هم از این پشتیبانی کرده؛ حتی دادگاه لاهه که نتانیاهو را محکوم کرد، آمریکا این دادگاه را هم در تحریمها آورد. چیزی نمانده که اینها زیر پا نگذارند. این کاروان نمادی از اراده جامعه بینالملل در برابر نسلکشی و محاصره غذایی غزه است. رژیم با همین هم مقابله کرد و هیچ خط قرمزی برای خودش قائل نیست.
دنیا این را خوب درک کرده که با چه تهدید بزرگی از سوی رژیم روبهروست. به نظرم مردم دنیا آگاه شدهاند و همه چیز آشکار است. حرکتهای این چنینی در مقابله با صهیونیستها باز هم دیده خواهد شد.