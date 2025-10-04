خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایستادگی فراجا در برابر توطئه‌ها ضامن امنیت ایران است

ایستادگی فراجا در برابر توطئه‌ها ضامن امنیت ایران است
کد خبر : 1695350
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده کل ارتش در پیامی به مناسبت هفته فرماندهی انتظامی، ایستادگی این نهاد در برابر توطئه‌های دشمنان را مایه افتخار ملت ایران و ضامن آرامش کشور عزیزمان توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی»، فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی، فرارسیدن هفته فرماندهی انتظامی را به سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا رادان، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کارکنان این نهاد تبریک گفت و اقدامات آن را زمینه‌ساز رشد و بالندگی ایران اسلامی خواند.

متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

باسمه تعالی

سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا رادان، فرماندهی محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛

هفته فرماندهی انتظامی بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه این نهاد خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و فرصتی ارزشمند برای تجلیل از دلاوری‌ها، جان‌فشانی‌ها و ایثارگری‌های غیورمردان حافظ امنیت در راستای صیانت از امنیت و اقتدار ملی است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از ارکان مجموعه نیروهای مسلح، همواره در خط مقدم پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، دفاع از امنیت ملی و مقابله با تهدیدات دشمنان قرار گرفته است.

ایستادگی و مقاومت نیروهای مسلح، به‌ویژه کارکنان اجان برکف و مجاهد فراجا در برابر هجمه‌ها، توطئه‌ها و بد طینتی‌های دشمنان و بدخواهان، مایه افتخار ملت ایران و ضامن ثبات و آرامش جامعه است.

بدون شک، نقش پررنگ و بی‌بدیل فرماندهی انتظامی در برقراری امنیت اجتماعی، حراست از جان و مال مردم و ایجاد احساس آرامش در میان آحاد مختلف شهروندان، بسترساز پیشرفت و ترقی کشور در حوزه های مختلف صنعتی علمی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی بوده و تجلی عملی شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» است. 

تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهان و کارکنان این نهاد انقلابی، در تمامی ایام سال و برهه های حساس به ویژه در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه امنیت داخلی کشور را به نحو بسیار مطلوب و شایسته تضمین کرد.

اینجانب، به نمایندگی از رزمندگان شجاع و جان برکف ارتش جمهوری اسلامی ایران، هفته فرماندهی انتظامی را به جنابعالی و مجموعه کارکنان خدوم آن فرماندهی، تبریک و تهنیت گفته و توفیقات روزافزون شما را در مسیر خدمت به مردم شریف و پاسداری از میهن اسلامی، ذیل توجهات حضرت ولی عصر(عج) و فرامین و تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنهای(مدظله العالی) از درگاه خداوند منان، مسألت دارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی