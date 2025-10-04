نشست بررسی وضعیت پرونده کثیرالشاکی سیف خودرو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، محمدرضا پسندیده معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران در رسیدگی به پرونده های مهم از نشست بررسی وضعیت پرونده کثیرالشاکی از جمله سیف خودرو که با حضور قضات رسیدگی کننده پرونده، کارشناسان، نماینده حقوقی بانک ملی، صنعت و معدن و متهم و وکلای وی برگزار شد خبر داد.

پسندیده در این نشست اظهار داشت: تدابیر دادگستری کل استان تهران در خصوص پرونده های کثیرالشاکی و مفاسد اقتصادی قابل تحسین است و دادگستری استان قبل از اینکه به دنبال محاکمه متهم باشد به دنبال جبران خسارت های است که مربوط به شکات است و جنبه خصوصی جرم را در بر میگیرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران در رسیدگی به پرونده های مهم در این نشست اظهار داشت: جلسات زیادی در این خصوص تشکیل شد و پیگیری ها و اقداماتی در جهت رفع موانع صورت گرفت که امیدواریم متهم با معرفی اموال هرچه زودتر در جهت جبران خسارت و رضایت شکات با تامین مالی اقداماتی انجام دهد.

در ادامه نشست هریک از شرکت کنندگان جهت تسریع، تسهیل در اجرای مطالبات طلبکاران پرونده نظراتی ارائه دادند.

انتهای پیام/