به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، سید محمد شفیعی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران بیان کرد: فرآیند رقومی‌سازی و آرشیو الکترونیک با هدف بهبود کیفیت خدمات قضایی و تسریع و دقت در دسترسی به سوابق پرونده‌ها و ارتقای بهره‌وری و دستگاه قضایی در مجتمع قضایی ارشاد رسما آغاز شد.

شفیعی گفت: در این مجتمع با همت واحد آرشیو الکترونیک معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی و با همکاری کارکنان و سرپرست مجتمع قضایی ارشاد رقومی سازی و آرشیو الکترونیک پرونده های مختومه بایگانی راکد راه اندازی شد.

وی افزود: نمایندگان این معاونت، ضمن بازدید از واحد آرشیو الکترونیک و دیدگاه‌ها و چالش‌های مرتبط با ثبت، پالایش و اسکن اوراق را بررسی کرده و راهکارهای لازم را ارائه نمودند.

سید محمد شفیعی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران، با اشاره به اهمیت اجرای پروژه آرشیو الکترونیک بر اساس ماده (۱۵) آیین‌نامه ساماندهی بایگانی راکد، اسناد و اموال آرشیوی قوه قضاییه، اظهار داشت: این پروژه علاوه بر کاهش نیاز به فضای فیزیکی و صرفه‌جویی در منابع، موجب افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها خواهد شد و گامی مؤثر در راستای ارتقای شفافیت، دسترسی سریع و منظم به اطلاعات و بهبود کارایی فرآیندهای قضایی به شمار می‌رود.

وی همچنین از همکاری مجتمع قضایی ارشاد قدردانی کرده و از دیگر مجتمع‌های قضایی شهر تهران درخواست نمود در صورت لزوم آمادگی خود را برای همکاری در راه‌اندازی واحد آرشیو الکترونیک اعلام نمایند. شفیعی تأکید کرد: تمامی امکانات آموزشی و فنی برای تحقق این پروژه در اختیار واحد‌های قضایی قرار خواهد گرفت تا این فرآیند اجرایی با کیفیت و به صورت پایدار دنبال شود.

این اقدام، علاوه بر تسهیل دسترسی به اطلاعات حقوقی، به بهبود فرآیندهای مراجعان قضایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها کمک شایانی خواهد کرد و امید می‌رود با همکاری تمامی واحدهای قضایی استان تهران در اجرایی شدن این فرآیند، اهداف کلان نظام قضایی کشور در زمینه بهره‌وری، شفافیت و دسترسی عادلانه به اطلاعات تحقق یابد.

