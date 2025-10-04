خبرگزاری کار ایران
اعضای کمیسیون قضایی با پزشکیان دیدار می‌کنند

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از دیدار اعضای این کمیسیون با رئیس‌جمهور خبر داد.

علی آذری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا‌، درباره دیدار اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رئیس جمهور گفت:  روز دوشنبه اعضای کمیسیون قرار است با رئیس جمهور دیدار کنند. 

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی  درباره محور گفت‌وگوهای  اعضای این کمیسیون با رئیس جمهور، عنوان کرد: این دیدار با اعضای کمیسیون قضایی درخصوص اصل وظایف کمیسیون و کمکی که به دولت خواهد کرد برگزار می‌شود. 

وی گفت: در این نشست درخواست اعضای کمیسیون از رئیس جمهور مطرح می‌شود. همچنین نمایندگان می‌توانند درخواست‌هایی که در حوزه پیشرفت و توسعه کشور و حوزه انتخابیه خود دارند را مطرح می‌کنند.

