علی آذری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا‌، درباره دیدار اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رئیس جمهور گفت: روز دوشنبه اعضای کمیسیون قرار است با رئیس جمهور دیدار کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درباره محور گفت‌وگوهای اعضای این کمیسیون با رئیس جمهور، عنوان کرد: این دیدار با اعضای کمیسیون قضایی درخصوص اصل وظایف کمیسیون و کمکی که به دولت خواهد کرد برگزار می‌شود.

وی گفت: در این نشست درخواست اعضای کمیسیون از رئیس جمهور مطرح می‌شود. همچنین نمایندگان می‌توانند درخواست‌هایی که در حوزه پیشرفت و توسعه کشور و حوزه انتخابیه خود دارند را مطرح می‌کنند.

