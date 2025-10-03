خبرگزاری کار ایران
تسلیت امام جمعه موقت تهران به" آقامحمدی"

کد خبر : 1695007
امام جمعه موقت تهران با صدور پیامی درگذشت همسر آقامحمدی را تسلیت گفت.

 به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد با صدور پیامی درگذشت همسر  آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت. 
متن کامل این پیام به شرح زیر است: 


《بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون


برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی آقامحمدی 
عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درگذشت تاسف برانگیز همسر محترمتان را خدمت جناب عالی، فرزندان شایسته و برومند و عموم بازماندگان محترم تسلیت عرض می نمایم. 
این بانوی پرهیزکار، آراسته به دانش و فضائل اخلاقی عمر مبارک خود را در راه فهم معارف و انجام شایسته وظایف و مدیریت عقلانی و علمی خانه و مدرسه و تربیت فرزندان ایران و اسلام سپری کرد. 
این معلم وارسته با قلبی سرشار از محبت اولیا الهی به ویژه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بدیدار خداوند سبحان شتافت و در جوار رحمت حضرت حق آرام گرفت. 
برای آن معلم پارسا، همسر همراه و وفادار و مادر صابر و شاکر از خداوند متعال علو درجات و برای آن بردار عزیز و فرزندان سوگوار صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.》 

انتهای پیام/
