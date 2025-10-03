تسلیت امام جمعه موقت تهران به" آقامحمدی"



《بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون



برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی آقامحمدی

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

درگذشت تاسف برانگیز همسر محترمتان را خدمت جناب عالی، فرزندان شایسته و برومند و عموم بازماندگان محترم تسلیت عرض می نمایم.

این بانوی پرهیزکار، آراسته به دانش و فضائل اخلاقی عمر مبارک خود را در راه فهم معارف و انجام شایسته وظایف و مدیریت عقلانی و علمی خانه و مدرسه و تربیت فرزندان ایران و اسلام سپری کرد.

این معلم وارسته با قلبی سرشار از محبت اولیا الهی به ویژه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بدیدار خداوند سبحان شتافت و در جوار رحمت حضرت حق آرام گرفت.

برای آن معلم پارسا، همسر همراه و وفادار و مادر صابر و شاکر از خداوند متعال علو درجات و برای آن بردار عزیز و فرزندان سوگوار صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.》