در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
جبلی: زمانی که سند تحول صداوسیما را ابلاغ کردم جلیلی در این سازمان نبود
رئیس سازمان صداوسیما درباره این که این روزها ادعا میشود سازمان صداوسیمای بیشتر در اختیار جریان جلیلی است تا پیمان جبلی که ریاست آن را بر عهده دارد، گفت: سند تحول صداوسیما در همان هفته اولی که بنده مستقر شدم ابلاغ شد و آن موقع هیچ یک از مدیرانی که اسم برده شد در صداوسیما نبودند.
پیمان جبلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتقادات به صداوسیما و مدیریت این سازمان به واسطه حضور برخی از افراد گفت: صدا و سیما یک دستگاهی است که مثل ساختمان شیشهای همه چیز آن زیر ذره بین است.
رئیس سازمان صداوسیما خاطرنشان کرد: شاید هیچ دستگاه اجرایی دیگری نباشد که بسیاری از رفتارها و عملکردهایش مانند این سازمان در معرض دید مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه به صورت طبیعی در تمام دورههای صداوسیما این سازمان همیشه زیر ذرهبین و محل نقد بوده است، عنوان کرد: همیشه دیدگاههای مختلف در مورد صداوسیما وجود داشته است. به خاطر طبیعت صداوسیما که در معرض دیده شدن و شنیده شدن توسط تمام شهروندان، فعالان و مسئولان هستیم، طبیعی است که دیدگاههای مختلفی وجود داشته باشد، به همه آنها هم احترام میگذاریم اما الزاماً همه آنها را قبول نداریم.
جبلی درباره اینکه این روزها ادعا میشود سازمان صداوسیما بیشتر در اختیار جریان جلیلی ( یکی از معاونین این سازمان) است تا پیمان جبلی که ریاست آن را بر عهده دارد، بیان کرد: در این دوره سند تحول صداوسیما چه زمانی ارائه و مطرح شد؟ در همان هفته اول که بنده مستقر شدم. آن موقع هیچ یک از مدیرانی که اسم برده شد در صداوسیما نبودند.
وی تاکید کرد: سند تحول توسط رئیس صداوسیما تقدیم مقام معظم رهبری شد؛ ایشان تائید کردند و بنده به تمام اجزای صداوسیما به عنوان سند پیش روی ما در دوره مسئولیتم ابلاغ کردم و همه باید بر اساس این سند تحول حرکت کنیم.
رئیس سازمان صداوسیما خاطرنشان کرد: اگر هر عزیزی در صداوسیما خلاف سند تحول حرکت کند، طبیعتا در مسیر اهداف ما حرکت نکرده است. هر کسی در هر سطحی چه مدیر، چه برنامه ساز و در هر ردهای کمک کند این یعنی در مسیر تحولی صداوسیما به ما کمک می کند.
جبلی بیان کرد: افراد، اشخاص و چهرههای معروف سلبیرتی، چه مدیران چه افراد دارای دیدگاههای فرهنگی و سیاسی همه اینها میتوانند در این قالب قرار گیرند. آن کسی که در قالب سند تحول ما حرکت می کند دستش را به گرمی می فشاریم و با او همکاری میکنیم و اگر کسی بر خلاف سند تحول حرکت کند کمکی به ما نمی تواند کند.