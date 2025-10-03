خبرگزاری کار ایران
سردار رستگارپناه در گفت‌وگو با ایلنا:

باید استحکام درونی نیروهای مسلح را افزایش دهیم

رییس مرکز مطالعات اطلاعات و امنیت دانشگاه امام حسین (ع) گفت: در چنین شرایطی که تهدیدات از سوی دشمنان وجود دارد، باید استحکام درونی کشور و استحکام درونی نیروهای مسلح را افزایش دهیم و دائماً شیطنت‌ها، فتنه‌ها و خدعه‌های این رژیم را رصد کنیم و اگر کوچک‌ترین حرکتی انجام دهند، کوبنده، هدفمند و هوشمندانه پاسخ قاطعی به آن‌ها خواهیم داد.

سردار حسن رستگارپناه رییس مرکز مطالعات اطلاعات و امنیت دانشگاه امام حسین (ع)، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اقداماتی که ایران باید در برابر تهدیدات رژیم صهیونیسیتی باید انجام دهد، گفت: در چنین شرایطی، ما باید استحکام درونی کشور و استحکام درونی نیروهای مسلح را افزایش دهیم و دائماً شیطنت‌ها، فتنه‌ها و خدعه‌های این رژیم را رصد کنیم و   اگر کوچک‌ترین حرکتی انجام دهند  به صورت قاطع، کوبنده، هدفمند و هوشمندانه پاسخ قاطعی به آن خواهیم داد.

صهیونیست‌ها غره شدند و شیطنت‌هایی را انجام می‌دهند

وی ادامه داد: این تهدیدات رژیم صهیونیسیتی تهدیداتی است که از روز اول انقلاب وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. امروز با پشتوانه آمریکا و اروپا، صهیونیست‌ها غره شده و شیطنت‌هایی را انجام می‌دهند. مطمئن باشید که هر آنچه که اراده ماست را نمی‌توانند این اراده را بشکنند و ما سعی می‌کنیم که با فکر، اندیشه و تدبیر لازم، با فرماندهی مقام معظم رهبری، ان‌شاءالله نابودی صهیونیست‌ها را دنبال کنیم.

