باید استحکام درونی نیروهای مسلح را افزایش دهیم

سردار حسن رستگارپناه رییس مرکز مطالعات اطلاعات و امنیت دانشگاه امام حسین (ع)، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اقداماتی که ایران باید در برابر تهدیدات رژیم صهیونیسیتی باید انجام دهد، گفت: در چنین شرایطی، ما باید استحکام درونی کشور و استحکام درونی نیروهای مسلح را افزایش دهیم و دائماً شیطنت‌ها، فتنه‌ها و خدعه‌های این رژیم را رصد کنیم و اگر کوچک‌ترین حرکتی انجام دهند به صورت قاطع، کوبنده، هدفمند و هوشمندانه پاسخ قاطعی به آن خواهیم داد.

صهیونیست‌ها غره شدند و شیطنت‌هایی را انجام می‌دهند

وی ادامه داد: این تهدیدات رژیم صهیونیسیتی تهدیداتی است که از روز اول انقلاب وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. امروز با پشتوانه آمریکا و اروپا، صهیونیست‌ها غره شده و شیطنت‌هایی را انجام می‌دهند. مطمئن باشید که هر آنچه که اراده ماست را نمی‌توانند این اراده را بشکنند و ما سعی می‌کنیم که با فکر، اندیشه و تدبیر لازم، با فرماندهی مقام معظم رهبری، ان‌شاءالله نابودی صهیونیست‌ها را دنبال کنیم.

انتهای پیام/