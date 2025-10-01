دنیامالی: آن خانم برای ورزشکاران دو و میدانی در کره جنوبی تله گذاشته بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، دنیامالی در پایان جلسه هیات دولت درباره آخرین وضعیت ورزشکاران در کره جنوبی گفت: در آنجا خوشبختانه وکلای ما خیلی خوب دفاع کردند و به هر صورت برای دادگاه شرایط عوض شده یعنی بحث‌هایی که قبلاً بود کلاً عوض شده دو تا جلسه دادگاه دیگر مانده است.

وی گفت: برای دادگاه محرز شد که دو نفر از بچه های ما تا حدودی نقشی نداشتند و برای دو نفر دیگر نیز برای دادگاه مشخص شد که آن خانم برایشان تله گذاشته بوده و امیدوارم که بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که بچه‌های ما از زندان بیرون بیایند و تبرئه شوند.

