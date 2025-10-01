اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی ۹ مهر ماه مجلس

به گزارش ایلنا، عباس پاپی‌زاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی را بدین شرح قرائت کرد:

محمد انور بجارزهی نماینده مردم چابهار و نیکشهر در مجلس شورای اسلامی

حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی

حسین عبدلی نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی

احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی

فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند در مجلس شورای اسلامی/

