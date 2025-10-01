پاپیزاده قرائت کرد:
اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی ۹ مهر ماه مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، عباس پاپیزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی را بدین شرح قرائت کرد:
محمد انور بجارزهی نماینده مردم چابهار و نیکشهر در مجلس شورای اسلامی
حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی
حسین عبدلی نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی
احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی
فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند در مجلس شورای اسلامی/