پزشکیان در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد؛
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایتها بر دانشگاههای کارآمد
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت ماموریتمحوری دانشگاهها، بر لزوم آمایش و ادغام مراکز کمبازده علمی، با هدف تمرکز حمایتها بر دانشگاههای معتبر و کارآمد، تقویت انگیزه استادان برجسته و جلوگیری از هدررفت منابع ملی تاکید کرد و از شورایعالی انقلاب فرهنگی خواست برنامهای جامع در این زمینه تدوین و ارائه کند.
به گزارش ایلنا، جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سهشنبه، هشتم مهر 1404، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
رئیس جمهور در این جلسه به تبیین و تشریح دستاوردهای حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدار با سران کشورهای مختلف، گفتوگو با رسانههای بینالمللی، نشست با جنبشهای ضد جنگ آمریکا و همچنین ملاقات صمیمانه با ایرانیان مقیم این کشور پرداخت و تصریح کرد: این سفر، فرصتی مغتنم برای بیان مواضع راسخ و اصولی ملت ایران و افشای جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه در سایه سکوت و بیعملی نهادهای بینالمللی و برخی دولتها بود.
پزشکیان در ادامه با اشاره به ملاقات با ایرانیان مقیم آمریکا، اظهار داشت: یکی از پرتکرارترین درخواستهای این عزیزان، تسهیل بازگشت به کشور و فراهمسازی بسترهای لازم برای فعالیتهای آنان بود. دولت بهطور ویژه این موضوع را در دستور کار قرار داده و بهزودی آییننامهای برای افزایش اعتماد و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور، بهویژه سرمایهگذاران، تدوین و ابلاغ خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین به رفتار غیرمنطقی و غیرمشروع مقامات آمریکایی در برابر پیشنهادات سازنده ایران در موضوع هستهای اشاره کرد و افزود: این رویکرد آشکار کرد که آنان ارادهای برای حل مسئله از مسیر دیپلماسی و منطق عادلانه ندارند و با اجرای اسنپبک، در پی تشدید فشار بر ملت ایران و ایجاد نارضایتی داخلی هستند. با این حال، با همدلی و همگرایی نهادها، اولویتبخشی به معیشت مردم، کاهش هزینهها، مدیریت انرژی و گسترش تجارت با همسایگان، این خباثتها نیز ره به جایی نخواهد برد.
پزشکیان در بخشی دیگر از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت ماموریتمحوری دانشگاهها، بر لزوم آمایش و ادغام مراکز کمبازده علمی، با هدف تمرکز حمایتها بر دانشگاههای معتبر و کارآمد، تقویت انگیزه استادان برجسته و جلوگیری از هدررفت منابع ملی تاکید کرد و از شورایعالی انقلاب فرهنگی خواست برنامهای جامع در این زمینه تدوین و ارائه کند.
در ادامه جلسه، طرح ستاد کل نیروهای مسلح با هدف جهش و حرکت پرشتاب در عرصه همکاریهای علمی، دفاعی و ملی مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست، از مواضع مقتدرانه و صریح رئیسجمهور به نمایندگی از ملت بزرگ ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی به عمل آوردند.