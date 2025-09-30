پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسن و سیدحسین حسینی مزینانی تصریح کرد: این بانوی مؤمنه که در پرتو معارف نورانی اسلام و ارادت به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، فرزندانی دلاور و غیرتمند تربیت و در مسیر دفاع از کیان کشور و سربلندی میهن اسلامی تقدیم نمودند، همواره الگویی درخشان از ایثار و مقاومت برای زنان این مرز و بوم خواهند بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم فاطمه احمدی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسن و سیدحسین حسینی مزینانی از افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شریف و متدین استان خراسان رضوی تسلیت عرض می‌کنم.

این بانوی مؤمنه که در پرتو معارف نورانی اسلام و ارادت به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، فرزندانی دلاور و غیرتمند تربیت و در مسیر دفاع از کیان کشور و سربلندی میهن اسلامی تقدیم نمودند، همواره الگویی درخشان از ایثار و مقاومت برای زنان این مرز و بوم خواهند بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات و هم‌نشینی با فرزندان دلبندش و برای عموم بازماندگان محترم ایشان صبر و سلامتی مسألت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران