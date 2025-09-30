خبرگزاری کار ایران
با صدور پیامی صورت گرفت؛

تسلیت محمد هاشمی به آیت الله سیستانی

محمد هاشمی رفنسجانی با صدور پیامی درگذشت همسر آیت الله سیستانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛

بسمه تعالی

اناللله واناالیه راجعون

محضرمبارک حضرت آیه الله العظمی حاج سیدعلی حسینی سیستانی دامت معالیه

با احترام ارتحال بانوی مومنه وماجده همسرمکرمه تان را به محضر حضرتعالی

 وخاندان معظم حسینی سیستانی تسلیت عرض نموده برای آن مرحومه مغفوره علو درجات وبرای بازماندگان محترم ومحترمه بویژه حضرت مستطاب عالی  صبر و اجر ازدرگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

   بانهایت احترام 

       محمدهاشمی رفسنجانی وخانواده 

 

