به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون در نشست علنی عصر امروز (سه شنبه، ۸ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت با اشاره به ماده ۱۱۸ برنامه هفتم که سازوکار مناسبی در نظر گرفته است، گفت: دولت گزارش را در موعد مقرر به مجلس داد و امروز نوبت ماست تا آن را بررسی کنیم.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه ما باید حتما در حین اجرای قانون برنامه، بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشیم، عنوان کرد: امروز باید گزارش را به گونه‌ای بررسی کنیم که هر سال گزارش‌ها با یکدیگر تطابق داشته باشند از این رو گزارش سال اول بسیار مهم است.

وی در ادامه با بیان اینکه نباید نسبت به گزارش دولت پیش داوری داشته باشیم، عنوان کرد: کمیسیون‌های تخصصی باید کار کارشناسی به‌روز روی گزارش دولت داشته باشند و لازم نیست صرفا به گزارش‌هایی که از بیرون از مجلس درباره این گزارش داده می‌شود، توجه کرد. گزارش مرکز پژوهش‌ها و معاونت نظارت در این زمینه بسیار مهم است که تمامی احکام مربوط به هر کمیسیون را احصاء کرده و در اختیار آن‌ها قرار داده اند.

تاجگردون با اشاره به گزارش ۱۰ جلدی دولت درباره عملکردش درباره اجرای برنامه در سال اول، اظهار کرد: ما از ابتدا به دولت گفتیم درباره احکامی که تصور می‌کنند امکان اجرا ندارد به مجلس گزارش دهند تا مجلس درباره امکان اجرای آن تصمیم گیری کند. دولت درباره اهداف اعداد کمی نظرات متفاوتی داشته و برخی از آن‌ها را کم یا زیاد توصیف کرده که اکنون مجلس باید درباره آن تصمیم گیری کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: دولت و مجلس نظر متفاوتی درباره هدف رشد اقتصادی دارند که باید دولت درباره نظر خود استدلال‌های لازم را بیاورد. دولت نیز برای ارائه نظر خود باید نظرات بخش‌های مختلف که در آن تأثیرگذار است احصاء و بر اساس آن دلیل بیاورد. کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید درباره موضوعاتی که به آن‌ها محول شده است، حساسیت داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه اصلاحات، اصرارها یا حذف احکام برنامه و بودجه باید با توافق میان دولت و مجلس صورت گیرد، گفت: نمایندگان باید به سرفصل‌هایی که معاونت نظارت داده است توجه کنند. یک سری احکام بخشی وجود دارد که بر احکام فرابخشی تأثیر می‌گذارد و برعکس. برای مثال ممکن است بگوییم منابع رشد اقتصادی کم است و باید رقم‌ها جابجا شود که لازم است درباره آن به نتیجه گیری برسیم.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه نباید نگاه صفر و صدی به گزارش عملکرد داشته باشیم، خاطرنشان کرد: دولت برای ارائه به موقع گزارش عملکرد یکساله خود درباره قانون برنامه هفتم زحمت کشیده و نباید ندیده آن را رد کرد و در کنار آن وظیفه کمیسیون‌های تخصصی این است که به صورت کارشناسی بررسی کنیم و هرجا لازم است اصلاح انجام دهیم که ممکن است برخی از اعداد و ارقم کاهش یا افزایش یابد.

