احمدی:
دولت در اجرای برنامه هفتم به قانون پایبند نیست
نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از اینکه دولت در اجرای برنامه هفتم به قانون پایبند نیست تاکید کرد که کاهش قیمت ارز و طلا و تقویت ارزش پول ملی باید در دستور کار دولت باشد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی سنگر نماینده مردم رشت و خمام در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و با تأکید بر ضرورت سنجش عملکرد دولت بر اساس واقعیتهای جامعه، گفت: این اقدام که اجرای برنامه در صحن مجلس مورد بررسی قرار میگیرد، کار بسیار خوبی است و مجلس زحمت کشید و قانون برنامه پنجساله پیشرفت را نوشت و برای آن هزینه داد. حال دولت موظف است آن را اجرا کند.
وی با اشاره به اظهارات رئیسجمهور و وزرا در هنگام رأی اعتماد افزود: شاهد بودیم که در آن جلسات همه وزرا و شخص رئیسجمهور بارها اعلام کردند ممکن است خودمان برنامهای نداشته باشیم، اما به اجرای قانون برنامه پایبندیم و ما هم خوشحال بودیم. اما حال میخواهیم عملکرد این یک سال را در کف جامعه بررسی کنیم؛ بین مردم. ببینیم واقعاً چقدر رضایتمندی ایجاد شده از عملکرد دولت.
احمدی سنگر با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت ادامه داد: زحمات دولت و وزرا را نادیده نمیگیریم اما دولت باید به قانون پایبند باشد و مصوبات مجلس باید اجرا شود. آنجا که دولت میگوید فلان قانون را اجرا نمیکند یا فلان مصوبه را نادیده میگیرد، مجلس اشتباه میکند اگر عقبنشینی کند و دولت مرتکب خطا شده اگر اجرا نکند.
این نماینده به برخی قوانین مشخص اشاره کرد و ادامه داد: قانون برنامه پنجساله پیشرفت، قانون عفاف و حجاب، قانون مربوط به دوتابعیتیها و سایر مصوبات مجلس، همگی برای اجراست، نه برای بایگانی.
نماینده مردم رشت با اشاره به دغدغههای مردم، افزود: در طول یک سال گذشته، معیشت مردم، اشتغال جوانان، ازدواج، جوانی جمعیت و سایر مسائل اجتماعی و اقتصادی اولویت مجلس و دولت بود اما اکنون شاهد ناتوانیهایی هستیم. قیمت کالاهای اساسی بیسروسامان است، نظارتی وجود ندارد، قیمتها مدام بالا میروند و مردم ناراضیاند.
احمدی سنگر در ادامه خواستار اقدام دولت برای ثبات اقتصادی شد و یادآور شد: کاهش قیمت ارز و طلا و تقویت ارزش پول ملی باید در برنامه دولت باشد و اگر برخی مسئولان نمیتوانند از پس مسئولیتها برآیند، جای خود را به افراد توانمند بدهند و این رضایتمندی که ما از آن صحبت میکنیم، فقط مربوط به نماینده یا دولت نیست؛ بلکه رضایتمندی از کل نظام است.
وی ادامه داد: در همه حوزهها اعم از اقتصاد، فرهنگ، انرژی، کشاورزی، بهداشت، درمان، مسکن و خودرو مردم مشکلات جدی دارند و اگر میخواهیم رضایت آنها را جلب کنیم، باید عملکردمان واقعی و ملموس باشد، نه فقط روی کاغذ.