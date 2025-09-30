قالیباف در نوبت عصر صحن علنی مجلس:
نظارت بر اجرای برنامه هفتم به معنای اصلاح برنامه نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نظارت بر برنامه به معنای اصلاح برنامه نیست، گفت: اگر هر کدام از احکام برنامه هفتم نیاز به اصلاح دارد باید مسیر قانونی را طی کرده و دولت برای آن لایحه بدهد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (سه شنبه، ۸ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت درباره ضرورت هوشمندسازی در این حوزه، گفت: ما برای تنقیح قوانین و جلوگیری از تورم آن، با استفاده از هوش مصنوعی کار را پیش بردیم که سامانه «قانون یار» نمونه آن است. امروز نظارت بر برنامه هفتم نیز تحت وب و با استفاده از هوشمندسازی انجام میشود لذا هم دولت و هم مجلس باید بدانیم که باید بر مبنای برنامه پیش برویم.
قالیباف در ادامه با اشاره به بخشی از گزارش دولت مبنی بر غیرقابل اجرا بودن برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت، عنوان کرد: قطعا این کار درستی نیست. دولت نظری دارد اما معلوم است دقت لازم هم صورت نگرفته چرا که برای بخش قابل توجهی، پول نیاز نیست؛ با این حال اگر دولت به این رسیده که نمیتواند آنها را اجرا کند باید برای هر یک از آنها مسیر قانونی را طی کند و لایحه دهد. مسیر نظارت بر برنامه، مسیر اصلاح برنامه نیست و این را قانون روشن کرده لذا نباید در بررسیها از این فاصله بگیریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات برنامه هفتم، یادآور شد: سال ۱۴۰۴ سال پایان سند چشمانداز ۲۰ساله بوده و امروز برنامه هفتم پیشرفت، تنها سند ملی کشور و به عنوان میثاق همه ماست از این رو دولت و مجلس مکلف هستیم برنامه هفتم را دنبال کنیم و این موضوع در نشست قبلی با حضور رئیس جمهور و سایر اعضای کابینه مطرح شد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت بهره وری اظهار داشت: آیا در حوزه بهره وری مهمترین کار، تمرکز بر ساعات اداری است و یا اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم؟ ، که میگوید دولت در طول زمان اجرای این قانون یعنی از آغاز آن، حق تولید خدمات ندارد؛ یعنی نباید تولید خدمات داشته باشد. اگر تولید خدمات اتفاق بیفتد به معنای تصرف غیرقانونی در بیت المال است. راهکار چابکسازی دولت نیز در قانون برنامه هفتم این است که هزینهها را کاهش میدهد.
قالیباف با اشاره به موضوع ۲۰ درصد که در قانون بودجه آمده و حدود ۱۰ میلیارد دلار از آن برداشت شد، گفت: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب این رقم باید در حوزه توسعه و امور عمرانی و زیرساختی هزینه شود اما چنانچه دیدیم از این میزان، حدود ۵۰ تا ۶۰ همت برای امور عمرانی مصرف شد و به اندازه همان از ردیف عمرانی به جاری رفت و مجددا دولت بزرگتر شد که در این زمینه هم ما و هم دولت مقصر هستیم و نباید تعارف کنیم.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به هزینه کرد منابع اعتباری در حوزه درمان که بالغ بر ۲۰ میلیارد یورو است در حالی که نحوه واگذاری ایراد دارد، گفت: به همین میزان نیز حدود یک هزار و ۲۰۰ همت در این بخش ریال داریم که به درستی به هدف اصابت نمیکند. یعنی مردمی که باید از آن بهرهمند شوند، نمیتوانند از آن استفاده کنند.
وی با انتقاد از وضعیت قیمتها در کشور، عنوان کرد: اگر قرار باشد به ازای هر نفر روزانه ۲ هزار کالری بدهیم، بر اساس قانون برنامه برای تأمین مسکن در ماده ۵۰، برای ارز در ماده ۱۱ و برای اصلاح ساختار بودجه در ماده ۱۳، راهکارهایی آمده است لذا قطعا به همه این موضوعات توجه داریم.
قالیباف با اشاره به وزن اصلاح بهره وری در حوزه انرژی و درمان، گفت: اگر ظرفیت تولید در این عرصهها را رعایت کنیم قطعا سهم بهره وری به جای ۲.۸ درصد تا ۵ درصد پیش میرود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به روندی که کشور در حوزه بنزین طی میکند، بیان داشت: امروز ما بنزین را لیتری ۵۰ و ۶۰ هزار تومان میخریم اما با مبلغ ۳ هزار تومان میفروشیم که باید تدبیر کنیم. وضعیت مصرف در ماده ۴۶ برنامه روشن است. دولت با گذشت یک سال از زمان آغاز اجرای برنامه و ۶ ماه از ابتدای سال، هنوز به تکالیف خود در بهینهسازی عمل نکرده در حالی که اگر بهینهسازی کنیم حداقل ۵ تا ۶ میلیارد دلار به ظرفیت سرمایهگذاری کشور اضافه میشود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ برنامه هفتم، گفت: کمیسیونهای تخصصی باید روی این موضوع وقت بگذارند و شخصا نیز در کمیسیون حاضر میشوم. تنها مسیری که بتواند موفقیت ما را در حوزههای معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی، مسکن و همچنین حل ناترازی انرژی و آب برطرف کند، برنامه هفتم است که باید به صورت جدی و اساسی به آن توجه کرد.
قالیباف در ادامه همچنین توجه به موضوعات حوزه امنیت و توسعه شبکه ملی اطلاعات که در قانون برنامه هفتم آمده را مهم توصیف کرد و افزود: امروز این فرصت فراهم شد و یک ساعت و نیم درباره این موضوع بحث کردیم. هم اکنون این گزارش به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده لذا خواهش میکنم، نه تنها در وقت کمیسیون ها، بلکه به صورت ۲ شیفت یا ۳ شیفت این موضوع پیگیری شود.
رئیس دستگاه تقنینی کشور ادامه داد: برخی نمایندگان میگفتند برای پیشبرد امور کشور، به حوزههای انتخابیه نرویم و در مجلس بمانیم لذا این روزها باید آنقدر در مجلس بمانید که چراغ کمیسیونها تا شب روشن باشد و بدانید که با یک ساعت و نیم و دو نوبت جلسه در هفته نمیتوان کار را پیش برد بلکه حتما باید به صورت تمام وقت در کمیسیونها حضور داشته باشید. ما باید با همکاری دولت کار را پیش ببریم یعنی در عین حال که مجلس مطالبهگری جدی از دولت برای این موضوع دارد به آنها کمک میکند تا کار پیش برود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که در جایی از برنامه هفتم نیاز به تجدید نظر است، دولت باید لایحه بدهد و یا مجلس با همکاری دولت، اصلاح لازم را انجام دهد که مسیر آن روشن است. نمیخواهم بگویم در برنامه هیچ ایرادی وجود ندارد و قطعا ایراداتی نیز وجود دارد که از مسیر قانونی به آن رسیدگی میشود.