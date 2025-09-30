حاجی دلیگانی:
اجرای برنامه هفتم کلید حل مشکلات اقتصادی
نماینده مردم شاهین شهر اظهار داشت: رئیس جمهور با وعده اجرای قانون برنامه هفتم از مردم رأی گرفت و کلید حل مشکلات اقتصادی کشور اجرای برنامه هفتم پیشرفت است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اظهار داشت: لایحهای که دولت تقدیم مجلس کرد براساس سیاستهای بالا دستی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود که در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفته است و اینکه دولت میگوید نمیتوانیم آن را اجرا کنیم خیلی بد است. اگر قرار هر قانونی که در مجلس اجرایی میشود، دولت بگوید نمیتوانم اجرا کنم سنگ روی سنگ بند نمیشود.
وی افزود: در گزارش دولت مواردی آمده است که نیاز به بودجه ندارد اما اجرای آن را دولت امکانپذیر نمیداند. در زمینههای فرهنگی و مساجد دولت موضوعی را مطرح میکند که هیچ دلیلی برایعدم اجرای آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور با همین قانون به برنامه از مردم رأی گرفت گفت: رئیس جمهور در زمان انتخابات اعلام کردند که برنامه ریاست جمهوری همین برنامه هفتم است و مردم برای اجرای آن به ایشان رأی دادند. همچنین نرخ رشد ۸ درصدی براساس متن مصرع سیاستهای ابلاغی رهبری است و اما دولت اعلام میکند که قابل اجرا نیست.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و بلخار تصریح کرد: دولت اعلام کرده است که امکان کاهش نرخ تورم و رسیدن به تورم تک رقمی در پایان برنامه را ندارد و این بسیار خطرناک است چرا که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور همین برنامه هفتم پیشرفت است.