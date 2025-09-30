خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیگدلی:

با کاغذ بازی برنامه محقق نمی‌شود

با کاغذ بازی برنامه محقق نمی‌شود
کد خبر : 1693887
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم خدابنده در برنامه هفتم آرزو و رویاهایمان را آورده‌ایم و برای تحقق این رویاها منابع را باید تامین کرد.

به گزارش ایلنا، احمد بیگدلی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اظهار داشت: آقای قالیباف از شما سوال می‌کنم چرا در اولین لایحه بودجه دولت مستقر مجلس بالای صد بند را بر خلاف برنامه با رأی دو سومی تصویب کرد و این را باید مجلس پاسخگو باشد.

وی افزود: امروز دنیا به دنبال افزایش بهره‌وری و عملیاتی کردن این مفهوم است و باید توجه کنیم دولت، دولت همه ما و دولت جمهوری اسلامی است و بهره‌وری براساس این شاخص‌های علمی باید تعریف شود و از دولت سپس انتظار اجرای قانون را داشت.

این نماینده مردم تصریح کرد: در برنامه هفتم آرزوها و رویاهای ما آمده است به عنوان مثال در ماده ۷۲ به منظور تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قطب پزشکی و سلامت منطقه پیش بینی یک میلیارد یورو واکسن و تجهیزات آمده است و اگر بخواهیم این رویاها و آرزوها را عملی کنیم باید منابع آن را تامین نماییم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به جای کاغذ بازی و بروکراسی و شورای راهبری باید یک سامانه یکپارچه نظارتی برای برنامه ایجاد شود و کاغذ بازی برنامه محقق نمی‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی