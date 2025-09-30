وی افزود: امروز دنیا به دنبال افزایش بهره‌وری و عملیاتی کردن این مفهوم است و باید توجه کنیم دولت، دولت همه ما و دولت جمهوری اسلامی است و بهره‌وری براساس این شاخص‌های علمی باید تعریف شود و از دولت سپس انتظار اجرای قانون را داشت.

این نماینده مردم تصریح کرد: در برنامه هفتم آرزوها و رویاهای ما آمده است به عنوان مثال در ماده ۷۲ به منظور تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قطب پزشکی و سلامت منطقه پیش بینی یک میلیارد یورو واکسن و تجهیزات آمده است و اگر بخواهیم این رویاها و آرزوها را عملی کنیم باید منابع آن را تامین نماییم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به جای کاغذ بازی و بروکراسی و شورای راهبری باید یک سامانه یکپارچه نظارتی برای برنامه ایجاد شود و کاغذ بازی برنامه محقق نمی‌شود.