بیگدلی:
با کاغذ بازی برنامه محقق نمیشود
نماینده مردم خدابنده در برنامه هفتم آرزو و رویاهایمان را آوردهایم و برای تحقق این رویاها منابع را باید تامین کرد.
به گزارش ایلنا، احمد بیگدلی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اظهار داشت: آقای قالیباف از شما سوال میکنم چرا در اولین لایحه بودجه دولت مستقر مجلس بالای صد بند را بر خلاف برنامه با رأی دو سومی تصویب کرد و این را باید مجلس پاسخگو باشد.
وی افزود: امروز دنیا به دنبال افزایش بهرهوری و عملیاتی کردن این مفهوم است و باید توجه کنیم دولت، دولت همه ما و دولت جمهوری اسلامی است و بهرهوری براساس این شاخصهای علمی باید تعریف شود و از دولت سپس انتظار اجرای قانون را داشت.
این نماینده مردم تصریح کرد: در برنامه هفتم آرزوها و رویاهای ما آمده است به عنوان مثال در ماده ۷۲ به منظور تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قطب پزشکی و سلامت منطقه پیش بینی یک میلیارد یورو واکسن و تجهیزات آمده است و اگر بخواهیم این رویاها و آرزوها را عملی کنیم باید منابع آن را تامین نماییم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به جای کاغذ بازی و بروکراسی و شورای راهبری باید یک سامانه یکپارچه نظارتی برای برنامه ایجاد شود و کاغذ بازی برنامه محقق نمیشود.