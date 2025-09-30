رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس

پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و توضیحات مجلس شورای اسلامی، اعضای جلسه درباره مواد اصلاحی مجلس این طرح تبادل نظر کردند و به رفع ابهام و مغایرت با سیاست‌های کلی رای دادند.‌

در ادامه جلسه، مصوبه اصلاحی«لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیر نظامی» از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع، توضیحات مجلس شورای اسلامی اعضای جلسه نهایتا به رفع ابهام و مغایرت با سیاست‌های کلی رأی دادند.‌

اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین به بررسی «گزارش ارزیابی حسن اجرای سیاست‌های انرژی» پرداختند که در این بخش، با حضور معاون وزیر نفت، گزارش کمیته انرژی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع، در خصوص میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی ارائه شد.