دولت اصلاحات برنامه هفتم را باید در قالب لایحه به مجلس ارائه کند

به گزارش ایلنا،سید نجیب حسینی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اظهار داشت: یکی از امتیازات قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شورای عالی راهبری برای نظارت بر حسن اجرا در مسیر تحقق برنامه هفتم است و نظارت پیوسته مجلس در این مسیر اثرگذار است.

وی افزود: اما گزارشی که از سوی دولت به مجلس در مورد احکام غیرقابل اجرا در برنامه ارائه شده نشان می دهد دولت عزم قوی برای تحقق اهداف برنامه ندارد.

حسینی با بیان اینکه این گزارش از سوی مجلس قابل پذیرش نیست، گفت: دولت باید در قالب لایحه ای مستقل اصلاحات خود را اعمال کند نه اینکه به گزارشی در مورد عدم تحقق برنامه اکتفا نماید.

وی تاکید کرد: برنامه باید با اولویت بندی اجرا شود و اگر اینگونه نباشد نمی توان رضایتمندی در مورد اجرا داشت.

وی در پایان تصریح کرد: از دولت انتظار می رود به جای گزارش، لایحه ای برای اصلاح برنامه منطبق بر آنچه قابل اجرا است ارائه کند و در قبال آن مسئولیت پذیر بوده و مسئولیت اجرا را بر گردن بگیرد.

انتهای پیام/