به گزارش ایلنا،محمد باقری بنابی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۸ مهرماه) مجلس و در جریان بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: بخشی از مشکلات فعلی کشور ناشی از فردی بودن انتخابات است؛ وقتی نمایندگان و مسئولان به جای منافع عمومی، منافع شخصی و شهرستانی خود را در اولویت قرار می‌دهند، برنامه‌ها به درستی اجرا نمی‌شوند.

وی افزود: تجربه نشان داده است که دولت‌های مختلف و حتی مجلس، برنامه‌پذیر نبوده‌اند و این مسئله باعث شده بسیاری از تصمیمات و اصلاحات لازم در مسیر اجرای برنامه هفتم با تأخیر مواجه شود.

باقری بنابی ادامه داد: تنها راه حل این مشکل، حزبی شدن انتخابات و تمرکز بر برنامه‌های کلان است. اگر انتخابات به سمت برنامه‌محوری و حزبی شدن حرکت کند، مجلس و دولت قادر خواهند بود برنامه‌ها و پروژه‌های مهم کشور را بدون مشکل و تعلل اجرایی کنند.

وی در پایان گفت: تا زمانی که انتخابات به شکل فردی و غیرحزبی ادامه یابد، بخشی از وقت و تلاش مسئولان در اصلاحات و جلسات هدر می‌رود و تنها درصد محدودی از برنامه‌ها به مرحله اجرا خواهد رسید.

انتهای پیام/