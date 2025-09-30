تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور قرأت شد

به گزارش ایلنا، احمد نادری در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر محمد بهرامی سیف‌آباد، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون و ۳۷ نماینده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم توزیع عادلانه خدمات درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به ویژه در مناطق کم برخوردار

تذکر کامران پولادی نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت و ۳۳ نماینده دیگر به وزیر نیرو در مورد لزوم تسریع در تکمیل طرح جامع آبرسانی به شهرهای گردشگر مرزن‌آباد، هچیرود، چالوس و نوشهر

تذکر احمد جباری، نماینده بندر لنگه، بستک و ۲۱ نماینده دیگر به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم رسیدگی به ضعف و ناکارآمدی در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان پارسیان استان هرمزگان

تذکر حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز و ۲۸ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش در مورد کمبود نیروی انسانی و خودرو در شهرستان کوهستانی الیگودرز

تذکر عمر علیپور نماینده ماکو به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تکمیل خط‌کشی بزرگراه تهران–بازرگان و راه‌های روستایی و شهری منطقه آزاد ماکو و چالدوران

تذکر علی کرد، نماینده خاش، میرجاوه، تفتان، نصرت‌آباد و کورین، به رئیس‌جمهور در مورد ضرورت رسیدگی به عملکرد وزرا

تذکر محمدرضا احمدی سنگر، نماینده رشت و خمام و ۲۹ نماینده دیگر به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تسریع در اتمام تعریض مسیر پلیس‌راه رشت به امامزاده هاشم

تذکر عباس مقتدایی، نماینده اصفهان و ۳۸ نماینده دیگر به وزیر کشور در مورد ضرورت برخورد با عاملان هنجارشکنی در مراسم استقبال از مهمانان اقلیم کردستان عراق در سنندج

تذکر محمود طاهری، نماینده شبستر و ۳۱ نماینده دیگر به وزیر نیرو در مورد لزوم تسریع در انجام تعهدات مربوط به تخصیص آب سطحی

تذکر کمال حسین پور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تعریض، آسفالت و بهسازی محور نلاس–سردشت

تذکر علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان و ۴۹ نماینده دیگر به وزیر ورزش و جوانان در مورد لزوم تخصیص اعتبارات به مناطق محروم و روستایی برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه ورزش و جوانان

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم تسریع در تخصیص ارز موردنیاز شرکت‌هایی که ثبت سفارش کرده‌اند و در صف انتظار هستند

تذکر علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم برقراری قطار از ایستگاه خاوران تبریز به تهران و بالعکس

تذکر محمدرضا احمدی سنگر، نماینده رشت و خمام و ۱۹ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش در مورد ضرورت جلوگیری از انتصابات حزبی و جناحی و حفظ بی‌طرفی در تربیت دانش‌آموزان

تذکر مهدی اسماعیلی، نماینده میانه و ۴۲ نماینده دیگر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت جبران خدمات کارکنان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌ویژه بازرسان

تذکر تعدادی از نمایندگان به وزیر ارتباطات در مورد لزوم رفع مشکل آنتن‌دهی و ضعف اینترنت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در حوزه‌های انتخابیه

سید محسن موسوی‌زاده نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره لزوم بازنگری در انتخاب هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، آبادان و شوشتر

احمدی نماینده مردم میاندوآب و چهار برج و باروق به همراه ۸۶ نفر از نمایندگان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره لزوم محکومیت تجاوز دشمن صهیونیستی

محمد نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر و ۴۶ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره ضرورت اجرای کامل آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت

سلام ستوده نماینده مردم مهاباد به وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت تخصیص خودرو به کارکنان آموزش و پرورش بخش خلیفان شهرستان مهاباد

کمال حسین‌پور نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد به وزیر بهداشت درباره ضرورت احداث پایگاه ثابت اهدای خون در شهرستان پیرانشهر

محمود طاهری نماینده مردم شبستر و ۳۲ نفر از نمایندگان به وزیر ارتباطات درباره ضرورت پایبندی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه به تعهدات و مصوبات

حمیدرضا بهنام‌گودرزی نماینده مردم الیگودرز و ۲۵ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره لزوم پیگیری مشکلات عدیده شهرستان الیگودرز

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و ۲۳ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور و وزیر کشور درباره ضرورت توجه به تخصص و اجتناب از سیاسی‌کردن فضا در انتصابات استان فارس

غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار و ۳۵ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم کنترل و ساماندهی بازار اجاره و بهار مسکن

علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و ۲۰ نفر از نمایندگان به وزیر ورزش و جوانان درباره لزوم رسیدگی به علت بی‌توجهی و کوتاهی مسئولان وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و صداوسیما در برگزاری جشن قهرمانی تیم فوتبال تراکتور

کمال حسین‌پور نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس‌جمهور درباره لزوم رسیدگی به افزایش سرسام‌آور قیمت برنج

سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان و ۳۲ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم توجه ویژه و حمایت از صنعت تولید پودر آلومینا به عنوان یکی از صنایع مهم در ایران و غرب آسیا

محمد نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر و ۲۷ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم تسریع در تکمیل طرح زیرگذر حادثه‌خیز اصغرآباد خمینی‌شهر

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم بافق، مهریز، خاتم، بهاباد و مروست و ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه درباره لزوم رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مبنی بر تصویب کلیه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مجلس

نادر قلی ابراهیمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و ۳۷ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره ضرورت احترام و پاسخگویی رئیس سازمان ملی استاندارد به موضوعات و تقاضاهای نمایندگان

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان و ۳۸ نفر از نمایندگان به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره ضرورت تسریع در تکمیل باغ‌موزه مشاهیر فارس در شیراز

سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان و ۲۶ نفر از نمایندگان به وزیر کشور

