خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در صحن مجلس؛

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور قرأت شد

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور قرأت شد
کد خبر : 1693862
لینک کوتاه کپی شد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور در صحن مجلس قرأت شد.

به گزارش ایلنا، احمد نادری در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر محمد بهرامی سیف‌آباد، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون و ۳۷ نماینده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم توزیع عادلانه خدمات درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به ویژه در مناطق کم برخوردار

تذکر کامران پولادی نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت و ۳۳ نماینده دیگر به وزیر نیرو در مورد لزوم تسریع در تکمیل طرح جامع آبرسانی به شهرهای گردشگر مرزن‌آباد، هچیرود، چالوس و نوشهر

تذکر احمد جباری، نماینده بندر لنگه، بستک و ۲۱ نماینده دیگر به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم رسیدگی به ضعف و ناکارآمدی در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان پارسیان استان هرمزگان

تذکر حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز و ۲۸ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش در مورد کمبود نیروی انسانی و خودرو در شهرستان کوهستانی الیگودرز

تذکر عمر علیپور نماینده ماکو به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تکمیل خط‌کشی بزرگراه تهران–بازرگان و راه‌های روستایی و شهری منطقه آزاد ماکو و چالدوران

تذکر علی کرد، نماینده خاش، میرجاوه، تفتان، نصرت‌آباد و کورین، به رئیس‌جمهور در مورد ضرورت رسیدگی به عملکرد وزرا

تذکر محمدرضا احمدی سنگر، نماینده رشت و خمام و ۲۹ نماینده دیگر به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تسریع در اتمام تعریض مسیر پلیس‌راه رشت به امامزاده هاشم

تذکر عباس مقتدایی، نماینده اصفهان و ۳۸ نماینده دیگر به وزیر کشور در مورد ضرورت برخورد با عاملان هنجارشکنی در مراسم استقبال از مهمانان اقلیم کردستان عراق در سنندج

تذکر محمود طاهری، نماینده شبستر و ۳۱ نماینده دیگر به وزیر نیرو در مورد لزوم تسریع در انجام تعهدات مربوط به تخصیص آب سطحی

تذکر کمال حسین پور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تعریض، آسفالت و بهسازی محور نلاس–سردشت

تذکر علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان و ۴۹ نماینده دیگر به وزیر ورزش و جوانان در مورد لزوم تخصیص اعتبارات به مناطق محروم و روستایی برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه ورزش و جوانان

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم تسریع در تخصیص ارز موردنیاز شرکت‌هایی که ثبت سفارش کرده‌اند و در صف انتظار هستند

تذکر علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم برقراری قطار از ایستگاه خاوران تبریز به تهران و بالعکس

تذکر محمدرضا احمدی سنگر، نماینده رشت و خمام و ۱۹ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش در مورد ضرورت جلوگیری از انتصابات حزبی و جناحی و حفظ بی‌طرفی در تربیت دانش‌آموزان

تذکر مهدی اسماعیلی، نماینده میانه و ۴۲ نماینده دیگر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت جبران خدمات کارکنان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌ویژه بازرسان

تذکر تعدادی از نمایندگان به وزیر ارتباطات در مورد لزوم رفع مشکل آنتن‌دهی و ضعف اینترنت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در حوزه‌های انتخابیه

سید محسن موسوی‌زاده نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره لزوم بازنگری در انتخاب هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، آبادان و شوشتر

احمدی نماینده مردم میاندوآب و چهار برج و باروق به همراه ۸۶ نفر از نمایندگان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره لزوم محکومیت تجاوز دشمن صهیونیستی

محمد نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر و ۴۶ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره ضرورت اجرای کامل آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت

سلام ستوده نماینده مردم مهاباد به وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت تخصیص خودرو به کارکنان آموزش و پرورش بخش خلیفان شهرستان مهاباد

کمال حسین‌پور نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد به وزیر بهداشت درباره ضرورت احداث پایگاه ثابت اهدای خون در شهرستان پیرانشهر

محمود طاهری نماینده مردم شبستر و ۳۲ نفر از نمایندگان به وزیر ارتباطات درباره ضرورت پایبندی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه به تعهدات و مصوبات

حمیدرضا بهنام‌گودرزی نماینده مردم الیگودرز و ۲۵ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره لزوم پیگیری مشکلات عدیده شهرستان الیگودرز

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و ۲۳ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور و وزیر کشور درباره ضرورت توجه به تخصص و اجتناب از سیاسی‌کردن فضا در انتصابات استان فارس

غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار و ۳۵ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم کنترل و ساماندهی بازار اجاره و بهار مسکن

علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و ۲۰ نفر از نمایندگان به وزیر ورزش و جوانان درباره لزوم رسیدگی به علت بی‌توجهی و کوتاهی مسئولان وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و صداوسیما در برگزاری جشن قهرمانی تیم فوتبال تراکتور

کمال حسین‌پور نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس‌جمهور درباره لزوم رسیدگی به افزایش سرسام‌آور قیمت برنج

سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان و ۳۲ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم توجه ویژه و حمایت از صنعت تولید پودر آلومینا به عنوان یکی از صنایع مهم در ایران و غرب آسیا

محمد نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر و ۲۷ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم تسریع در تکمیل طرح زیرگذر حادثه‌خیز اصغرآباد خمینی‌شهر

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم بافق، مهریز، خاتم، بهاباد و مروست و ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه درباره لزوم رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مبنی بر تصویب کلیه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مجلس

نادر قلی ابراهیمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و ۳۷ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره ضرورت احترام و پاسخگویی رئیس سازمان ملی استاندارد به موضوعات و تقاضاهای نمایندگان

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان و ۳۸ نفر از نمایندگان به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره ضرورت تسریع در تکمیل باغ‌موزه مشاهیر فارس در شیراز

سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان و ۲۶ نفر از نمایندگان به وزیر کشور

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی