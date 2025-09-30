پزشکیان:
ورزش قهرمانی فقط مدال نیست؛ الگویی است برای ساختن آینده
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به دیدار امروزش با تیم ملی کشتی، نوشت:
«امروز میزبان قهرمانان کشتی ایران بودم؛ فرزندان این خاک که با تمرین، تلاش و باور، پرچم وطن را در میدانهای جهانی بالا بردند.
ورزش قهرمانی فقط مدال نیست؛ الگویی است برای ساختن آینده. اگر در همه امور با همین روحیه ملی و پشتکار پیش برویم، هیچ مانعی سد راه پیشرفت ایران نخواهد بود.»