«امروز میزبان قهرمانان کشتی ایران بودم؛ فرزندان این خاک که با تمرین، تلاش و باور، پرچم وطن را در میدان‌های جهانی بالا بردند.

ورزش قهرمانی فقط مدال نیست؛ الگویی‌ است برای ساختن آینده‌. اگر در همه امور با همین روحیه ملی و پشتکار پیش برویم، هیچ مانعی سد راه پیشرفت ایران نخواهد بود.»

