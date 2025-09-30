محسن رضایی در آیین بزرگداشت شهدای اقتدار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه:
رسانهها این تردید را ایجاد نکنند که جنگ صورت میگیرد یا خیر؟/ در نامه ترامپ به رهبری بحث موشک مطرح نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر نقش مردم در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: از رسانهها میخواهم این تردید را ایجاد نکنند که آیا جنگ صورت میگیرد یا خیر؟ ما در میانه جنگ هستیم. آنها سریعا به سراغ تجهیز کردن خود رفتند و قصد دارند مردم را از نظام دور کنند اما اشتباه میکنند؛ ملت ایران و موشک ما دو عامل موثر در آتش بس بودند.
وی افزود: این عزیزان به بالاترین نقطه عروج کردند. من شک ندارم اگر در مشکلات دست به دامن شهدا بشویم، بسیار جواب میگیریم. همچنین در جنگ ۱۲ روزه شهدا فداکاری بسیاری کردند.
رضایی از میدری به دلیل برگزاری این آیین قدردانی کرد .
فرمانده اسبق سپاه پایداران در دوران جنگ تحمیلی گفت: امروز نامشروعترین دشمنان به ما حمله کردند و مردم ما را به شهادت رساندند. دشمن ما به هیچ چیزی پایبند نیست؛ به کودکان، پزشکان و… رحم نمیکنند. آنها قرار مذاکره میگذارند و خودشان آن را رها میکنند.
وی با تاکید بر اینکه جنگ ما جنگ پیشرفت است، تصریح کرد: دشمن نمیخواهد ملت ایران مقتدر شود. ما امروز در جنگ اقتصادی هستیم که پیشتر شروع شد. آنها با به راه انداختن جنگ اقتصادی میگویند که جمهوری اسلامی مردم را فقیر کرده است.
فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ تحمیلی با بیان اینکه ما در جنگ اقتصادی، نظامی و رسانهای هستیم ، اظهار کرد: اگر آنها میتوانستند با جنگ اقتصادی به هدف خود برسند شاهد تجاوز رژیم صهیونیستی نبودیم. انقلاب اسلامی برای پیشرفت صورت گرفت.
رضایی تصریح کرد: در نامه ترامپ به مقام معظم رهبری بحث موشک مطرح نیست و میخواهد بر سر انرژی هستهای مذاکره بشود. آنها مراکز هستهای ما را بمباران کردند و حالا میگویند بُرد موشکهای ما نباید بیشتر از ۴۰۰ کیلومتر باشد. از رسانهها میخواهم این تردید را ایجاد نکنند که آیا جنگ صورت میگیرد یا خیر؟ ما در میانه جنگ هستیم.
وی همچنین اظهار کرد: جنگ اقتصادی مهمترین جنگ ما است. من از وزیر محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران تشکر میکنم؛ ما امروز باید اقتصاد خود را توسعه بدهیم. اقتصاد، پشتوانه نیروهای مسلح و معیشت مردم است.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ تحمیلی با اشاره به «اسنپبک» گفت: آنها جنگ نامشروع اقتصادی را علیه ما به راه میاندازند. ترامپ تاکید کرده که ایران نباید تنفس اقتصادی داشته باشد. خوشبختانه بسیاری از این جنگها خنثی شد.
رضایی تصریح کرد: دشمن ۲۰ سال تبلیغ میکرد که ایران میخواهد به کشورهای عربی حمله کند و پروژه ایران هراسی را راه انداختند اما کشورهای عربی متوجه شدند که ملت ایران دوست آنها است و این رژیم صهیونیستی است که با همه دشمنی دارد.
وی با بیان اینکه منکر ضعفهای خود نیستیم، گفت: ما از ملت خود دفاع میکنیم. مطمئن باشید که اجازه نخواهیم داد به کشور لطمه وارد بشود. این انقلاب با سرمایه عظیمی از مردم ایران به دست آمده است.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: امروز باید حق جهاد را ادا کنیم. باید در میدان نظامی، اقتصادی و مذاکره جهاد کنیم. دو دلیل وجود داشت که دشمن پیشنهاد آتشبس را داد که یکی از آنها حملات پی در پی ما بود. ترامپ تماس گرفت و گفت ما آتش بس را قبول داریم، شما هم بپذیرید.
رضایی گفت: ما قبول کردیم ولی آنها سریعا به سراغ تجهیز کردن خود رفتند و قصد دارند مردم را از نظام دور کنند اما اشتباه میکنند؛ ملت ایران و موشک ما دو عامل موثر در آتش بس بودند. امیدواریم حضور و انسجام ملت ایران تداوم داشته باشد.