در مورد عملکرد حوزه عشایر، شیلات اجازه ندهید کار به استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس

به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب وزیر جهاد کشاورزی در حوزه امور عشایر و شیلات، گفت: شخصاً به این موضوع ورود کنید و اجازه ندهید کار به استفاده از سایر ابزارهای نظارتی مجلس کشیده شود.

وی در بخش دوم در تذکری به وزیر اقتصاد به موضوع تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ پرداخت و افزود: به عنوان نماینده مردم در مورد نحوه و میزان پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ باید بدانیم چه میزان تسهیلات پرداخت شده، چه مقدار اشتغال در استان‌ها ایجاد شده و میزان اثربخشی این تسهیلات چقدر بوده است؟

زارعی همچنین به ضعف عملکرد برخی نهادها اشاره کرد و گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی بدون داشتن بدنه کارشناسی و فنی، اقدام به پرداخت این تسهیلات می‌کنند اما، خروجی این تسهیلات عملاً صفر بوده است و این منابع حیف می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: ضروری است به این مسئله توجه جدی داشته باشید و هرچه سریع‌تر گزارشی شفاف از عملکرد تسهیلات تبصره ۱۸ به مجلس ارائه کنید.

