نثاری در تذکر شفاهی:

کنترل بازار و حمایت از بازنشستگان و کارکنان شوراهای حل اختلاف ضروری است

نماینده مردم نهاوند در مجلس خواستار کنترل فوری بازار و قیمت اقلام مصرفی، تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن و ازدواج، تکمیل سامانه ملی املاک و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش شد و بر هماهنگی پرداخت‌ها برای کارکنان شوراهای حل اختلاف تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود به وزرای صمت، جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص کنترل بازار و قیمت اقلام مصرفی گفت: مردم در این روزها به شدت از وضعیت بازار گله‌مند هستند.

وی در تذکری خطاب به وزارت راه و شهرسازی افزود: نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان اقدام و ثبت این اطلاعات برای مردم به‌صورت رایگان انجام شود تا بازار رهن و اجاره در بخش‌های مختلف کشور کنترل شود.

نماینده نهاوند در تذکر دیگری به وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس‌جمهور افزود: در پرداخت تسهیلات مسکن، ازدواج، اشتغال، فرزندآوری و مجموعاً تبصره ۱۵ بودجه تسریع شود.

وی همچنین به سازمان برنامه و بودجه هشدار داد: «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود؛ این عزیزان چشم‌انتظار این اقدام هستند.

نثاری در پایان خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف کشور باید به صورت هماهنگ با کارکنان دولت بررسی و مدیریت شود./

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
