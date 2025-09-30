به گزارش ایلنا، جلسه هم‌اندیشی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه انرژی هسته‌ای با حضور حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای سلامی و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاونان ستادی این سازمان، در مجلس برگزار شد.

نمایندگان حاضر در این جلسه به بیان دغدغه ها و پیشنهادات خود در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه انرژی هسته ای پرداختند.

