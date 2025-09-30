خبرگزاری کار ایران
برگزاری نشست هم‌اندیشی سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه انرژی هسته‌ای

جلسه هم‌اندیشی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه انرژی هسته‌ای با حضور حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه هم‌اندیشی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه انرژی هسته‌ای با حضور حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای سلامی و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاونان ستادی این سازمان، در مجلس برگزار شد.

نمایندگان حاضر در این جلسه به بیان دغدغه ها و پیشنهادات خود در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه انرژی هسته ای پرداختند.

 

