مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
جرم ملت ایران این است که زیر بار سلطه نرفته است
مشاور فرماند ه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کل کشور گفت:جرم ملت ایران این است که زیر بار سلطه نرفته واین مبارزه وایستادگی همچنان دارد.
به گزارش ایلنا، سردار ابراهیم جباری مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کل کشور شب گذشته در مراسم گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یا شهدای جنگ ۱۲ روزه که با حضور مدیر کل دادگستری وجمعی از قضات برگزار شد، گفت: ریشه و علت اصلی جنگهای تحمیلی علیه ایران به انقلاب اسلامی بازمیگردد که ملت ایران با آن نظام سلطه جهانی را به چالش کشید.
وی افزود: هدف جنگ تحمیلی هشتساله، ساقط کردن نظام برآمده از انقلاب اسلامی بود که پیام اصلی آن سلطهستیزی است.
سردار جباری با استناد به فرمایشات رهبر انقلاب، خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب اسلامی، جهان به دو بلوک شرق و غرب تحت سلطه آمریکا و شوروی سابق تقسیم شده بود. کشورها یا سلطهگر بودند یا سلطهپذیر، اما انقلاب اسلامی با شعار "نه به سلطه" این معادله را برهم زد.
وی ادامه داد: امام خمینی (ره) با باور توحیدی برگرفته از قرآن و کلام اهل بیت (ع)، اعلام کردند که ایران نه زیر بار سلطه میرود، نه بر ملتهای دیگر سلطهگری میکند و نه به کسی ستم روا میدارد. فرمودند: "ما میخواهیم آقای خودمان باشیم، نوکر خودمان باشیم و کشورمان را خودمان اداره کنیم. "
مشاور فرمانده سپاه پاسداران کشور با اشاره به ۴۷ سال مقاومت ملت ایران در برابر فتنهها، جنگ هشتساله و نبردهای اخیر، تأکید کرد: جرم اصلی ملت ایران این است که زیر بار سلطه نرفته و این مبارزه همچنان ادامه دارد.
سردار جباری تصریح کرد: رهبر انقلاب به دشمنان هشدار دادند که در صورت حمله به مراکز مهم ایران، تمامی زیرساختهای اقتصادی، نفتی و علمی دشمن در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: در این عملیات، ایران با اقتدار، مراکز استراتژیک دشمن را هدف قرار داد و نشان داد که اجازه نمیدهد یک قطره نفت از منطقه خارج شود، مگر با اراده ملت ایران. این اقتدار نتیجه هدایتهای رهبر انقلاب، ایثارگری رزمندگان و سرمایه عظیم دفاع مقدس است که جبهه مقاومت را نیز تقویت کرده است.
وی با گرامیداشت یاد شهدا، بهویژه سردار قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله، تأکید کرد: این شهدا مظهر ایثار، اخلاص و مقاومت بودند و مکتب آنها باید در قالبهای فرهنگی، هنری، فیلم، کتاب و رمان به نسل جوان معرفی شود.
سردار جباری با اشاره به دیدارهای متعدد خود با سید حسن نصرالله، او را نمونهای از تبعیت محض از ولایت فقیه دانست و بیان کرد: ایشان در دیدارهای خود، بیش از نیمی از زمان را به تبیین عظمت و حکمت رهبری اختصاص میدادند و معتقد بودند که اطاعت از ولی فقیه، رمز پیروزی و عزت است.