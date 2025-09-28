خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر موسوی:

وحدت ارتش و سپاه ضامن حفظ تمامیت سرزمینی ایران است

وحدت ارتش و سپاه ضامن حفظ تمامیت سرزمینی ایران است
کد خبر : 1692557
لینک کوتاه کپی شد.

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در دیدار با سردار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، وحدت ارتش و سپاه را عامل شکست دشمن و ضامن صیانت از امنیت ملی، تمامیت سرزمینی و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش ایلنا، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ابتدا ضمن تشکر از اقدامات ارزشمند سپاه در ابعاد مختلف و همچنین به سیاستها و جهت گیری های کلان نظام در مسیر قدرت افزایی دفاعی بازدارندگی و دفاع همه جانبه بر ضرورت بهره گیری حداکثری از ثروت و سرمایه بی بدیل نیروی انسانی مؤمن انقلابی ولایی شجاع و فداکار در منظومه دفاعی کشور تأکید کرد.

وی ضمن تجلیل از نقش آفرینی های تاریخی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تقدیر از رشادت ها و فداکاری های پاسداران جان بر کف انقلاب اسلامی بویژه نیروی مقتدر و دشمن شکن هوافضای سپاه در دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و اجرای موفق و غرور آفرین عملیات تهاجمی علیه دشمن اظهار داشت: پیروزی‌های بزرگ و دستاوردهای شگرف نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران و بسیجیان سلحشور ثمره ایمان دانش ابتکار و ایستادگی رزمندگان و فرماندهان با صلابت و انقلابی است و نشان میدهد که راهبرد بازدارندگی فعال و پاسخ قدرتمند ، شجاعانه و کوبنده به تهدیدها راهبردی کارآمد و عبرت آموز است.»

رئیس ستادکل نیروهای مسلح همچنین با ابراز خرسندی از روند تقویت نوسازی و به روز رسانی سامانه ها و تجهیزات دفاعی کشور بر آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح برای مقابله مقتدرانه با هرگونه تهدید و تجاوز احتمالی تاکید کرد و افزود: هماهنگی هم افزایی و وحدت نیروهای مسلح بویژه در ارتش و سپاه عامل شکست دشمن ضامن صیانت از استقلال امنیت ملی تمامیت ارضی و پاسداری از آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی است و به فضل الهی این رویکرد همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت.»

در ادامه این دیدار سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از حمایت ها و پشتیبانیهای ستاد کل نیروهای مسلح و تأکید بر تبعیت کامل سپاه از فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان انگیزه الهی و ظرفیتهای عظیم انسانی و فناورانه خود در خط مقدم تحقق دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و در همه عرصه های زمینی دریایی هوایی سایبری و اطلاعاتی آمادگی کامل برای مقابله قاطع سریع و عبرت آموز با هرگونه تهدید و ماجراجویی دشمن مانند تحمیل شکست بر دشمن و آنچه در دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی جهانیان مشاهده کردند دارد.

سرلشکر پاکپور همچنین بر اهمیت هماهنگی میان نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات نوین و پیچیده دشمن تأکید و تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها خود را موظف به دفاع از مرزها و امنیت ملی میداند بلکه ماموریت راهبردی خود را صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب اسلامی خون شهیدان میداند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی