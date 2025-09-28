خبرگزاری کار ایران
جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی اصلاح شد

نمایندگان با اصلاح طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاحات برخی از مواد این طرح جهت تأمین نظر شورا موافقت کردند.

 

