خبرگزاری کار ایران
اجرای حکم قصاص قاتل زن و کودک ۵ ساله در زندان بابل

اجرای حکم قصاص قاتل زن و کودک ۵ ساله در زندان بابل
حکم قصاص نفس فردی که دو سال قبل مادرِ همسر و کودک ۵ ساله خود را به قتل رسانده بود، صبح امروز در زندان بابل اجرا شد.

به گزارش ایلنا، حکم قصاص نفس فردی که دو سال قبل مادرِهمسر و کودک ۵ ساله خود را به قتل رسانده بود، صبح امروز در زندان بابل اجرا شد.

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان با اعلام این خبر افزود: محکوم علیه از دو سال گذشته تاکنون به اتهام قتل عمدی در زندان بابل بسر می‌برد که حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور، اجرا شد.

پوریانی ادامه داد: علیرغم تلاش صورت گرفته از سوی معاونت حل اختلاف، اداره زندان و همچنین مسئولین قضایی شهرستان، با توجه به صدور حکم قصاص و عدم بخشش اولیای دم، این حکم صبح امروز با حضور مراجع ذیربط و اولیای‌دم به اجرا درآمد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: از لحظه اطلاع از وقوع این جنایت هولناک، فرآیند رسیدگی با پیگیری ویژه دادستان فریدونکنار آغاز و اقدامات قضایی در چارچوب قانون، با رعایت اصل عدالت، همراه با سرعت و دقت لازم انجام شد.

پوریانی تصریح کرد: برخورد دستگاه قضایی با جرائم خشن که آرامش و امنیت روانی جامعه را با اخلال مواجه کند، سخت، قاطع و قانونی خواهد بود.

گفتنی است دو سال پیش به دنبال مرگ مشکوک زن میانسال در ویلای خزرشهر شمالی با دستور قضایی و تلاش مامورین آگاهی فریدونکنار بلافاصله و در ساعات اولیه و بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته متهم که داماد متوفی بوده، شناسایی و دستگیر و پس از انجام تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل فرزند خود و مادر همسرش با استفاده از سموم در مواد غذایی و دارو‌های غیرمجاز اعتراف کرد.

