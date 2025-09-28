نقش مهم اشتغال در توانمندسازی زندانیان پس از عفو

به گزارش ایلنا، دوازدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۳۰ خبرنگار و عکاس از ۲۰ رسانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی برای حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان در دوران حبس که گامی موثر در توانمندسازی مددجویان پس از عفو و آزادی است در استان گیلان آغاز شد

در این تور نظارتی خبرنگاران و عکاسان حاضر، از نزدیک در جریان حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان در دوران حبس و مددجویان رای باز در مجموعه‌های اقتصادی خارج از زندان که گامی موثر در توانمندسازی این افراد پس از مشمول شدن عفو و آزادی آنها محسوب می‌شود قرار گرفتند. این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت اشتغال، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای مددجویان انجام می‌شود تا زمینه بازگشت سالم و مؤثر آن‌ها به جامعه پس از عفو فراهم شود. اشتغال و حرفه‌آموزی نقش کلیدی در کاهش بازگشت به جرم و تقویت استقلال مالی مددجویان دارد.

اهالی رسانه در این تور از کارگاه‌ها و‌ مزارع مهارت آموزی و اشتغال زندانیان در زندان، اشتغال زندانیان رای باز در خط تولید و مزارع شرکت ها و مجموعه های خصوصی در خارج زندان و بازدید از مجموعه کسب وکارهایی که توسط زندانیان به واسطه مهارت آموزی در زندان، پس از عفو و آزاد شدن دایر شده است بازدید خواهند کرد.

گفتنی است، پیش از این مرکز رسانه قوه قضاییه ۱۰ تور نظارتی را با حضور اصحاب رسانه برگزار کرده است.

اولین تور نظارتی قوه قضاییه، با حضور ۸۰ نفر از اصحاب رسانه جهت بازدید از زندان رجایی‌شهر برگزار شد و خبرنگاران در جریان روند تخلیه این زندان قرار گرفتند.

دومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه نیز با حضور بیش از ۲۰ رسانه اعم از صداوسیما، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشور، در استان گلستان برگزار شد و خبرنگاران در جریان اقدامات دستگاه قضا برای اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در روستای زیارت قرار گرفتند.

سومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه با محوریت تبیین اقدامات قوه قضاییه در حوزه عدالت اجتماعی، یکپارچگی سامانه گمرک و بنادر، اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در راستای حل و فصل مشکلات کارخانجات و واحد‌های تولیدی در استان هرمزگان برگزار و در این تور نیز ۶۰ نفر از خبرنگاران از ۴۵ رسانه کشور حضور داشتند.

اصحاب رسانه همچنین در چهارمین تور نظارتی قوه قضاییه و در راستای آشنایی با ماموریت‌ها و فعالیت‌های بنیاد تعاون زندانیان کشور در قالب ۳۰ رسانه مختلف که شامل ۴۵ نفر خبرنگار و عکاس بودند از مجتمع‌های مختلف بنیاد تعاون زندانیان فشافویه بازدید کردند.

پنجمین تور نظارتی قوه قضاییه نیز به میزبانی اداره کل زندان‌های استان قم برگزار شد که در این تور نیز ۴۵ خبرنگار و عکاس از ۲۰ رسانه حضور داشتند و از بخش‌های مختلف اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی استان قم بازدید کردند. همچنین در این تور نظارتی، خط تولید موتورسیکلت برای اولین‌بار در زندان قم راه‌اندازی شد.

زندانیان استان البرز میزبان ششمین تور نظارتی رسانه‌ای قوه قضاییه بودند و در این تور، ۳۵ خبرنگار و عکاس جهت بازدید و نظارت بر کارخانه دوچرخه‌سازی زندانیان قزلحصار عازم این زندان شدند و از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کردند.

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان برگزار شد.

هشتمین تور نظارتی ۲۶ نفره اصحاب رسانه جهت بازدید از اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف کالا‌های گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) با حضور علی صالحی، دادستان تهران برگزار شد.

خبرنگاران رسانه‌های مختلف در این تور نظارتی در جریان اقداماتی که در راستای تعیین تکلیف کالا‌های موجود در گمرک امام خمینی (ره) انجام شده است قرار گرفتند.

نهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۳۰ رسانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در عسلویه استان بوشهر برگزار شد.

در دهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه جمعی از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و عکاسان از قسمت‌های مختلف زندان اوین و مناطق مسکونی همجوار با این زندان که مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود بازدید کردند.

یازدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی و حرفه‌آموزی زندانیان پس از آزادی در استان اصفهان برگزار شد.

