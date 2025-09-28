خبرگزاری کار ایران
خنفری به ایلنا خبر داد؛

بررسی خروج از NPT در جلسه غیرعلنی مجلس/ تصمیم جدی گرفته نشد

بررسی خروج از NPT در جلسه غیرعلنی مجلس/ تصمیم جدی گرفته نشد
یک نماینده مجلس از بررسی خروج از NPT در جلسه غیرعلنی مجلس خبر داد و گفت: البته خیلی تصمیم جدی گرفته نشد و موضوعات در حد بررسی و اعلام نقطه نظرات نمایندگان است.

هاشم خنفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره جلسه غیرعلنی امروز گفت: این جلسه بیشتر برای همفکری و بررسی مسائل و تحولات منطقه بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: دستور جلسه خاصی نبود، همه موضوعات بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا خروج از NPT هم در جلسه غیرعلنی بررسی شد، بیان کرد: همه موضوعات بررسی شد، خروج از NPT و فعال کردن مکانیزم ماشه هم بررسی شد اما الان خیلی تصمیم جدی گرفته نشد و موضوعات در حد بررسی و اعلام نقطه نظرات نمایندگان است.

به گزارش ایلنا، جلسه غیرعلنی مجلس همچنان در حال برگزاری است

 

