دادستان عمومی و انقلاب لنگرود خبر داد؛

کشف و ضبط بیش از ۲۱ تن چوب قاچاق در ۶ ماهه سال جاری

دادستان عمومی و انقلاب لنگرود از کشف و ضبط بیش از ۲۱ تن چوب قاچاق در مراکز نگهداری و دپوی چوب در ۶ ماهه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا،‌ محمد کرمی دادستان عمومی و انقلاب لنگرود با اشاره به اینکه شهرستان لنگرود دارای مساحت قابل توجهی اراضی جنگلی است اظهار کرد: مبارزه با پدیده شوم قاچاق چوب، همواره یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در این شهرستان است.

وی افزود: در طی سال طرح‌های مختلفی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با محوریت دستگاه قضایی و مشارکت سایر دستگاه‌ها در شهرستان برنامه ریزی می‌شود و در همین جهت طرح بازدید از انبار‌های دپوی کالا با اولویت مبارزه با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی اجرایی شد.

کرمی در ادامه تصریح کرد: در راستای اجرای طرح موصوف با حضور کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و پلیس اقتصادی از مراکز نگهداری چوب بازدید به عمل آمد و از اول سال تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ مجموعا بیش از ۲۱ تن انواع چوب قاچاق کشف و به نفع دولت ضبط و برای متخلفین نیز پرونده تشکیل شد.

شایان ذکر است ارزش ریالی چوب آلات مکشوفه ۱۲۵ میلیون تومان برآورد شده است.

