به گزارش ایلنا، در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه که کلیه مسئولان و مقامات قضایی به تکریم مردم و استماع مسائل و مشکلات آن‌ها و رفع این مسائل و مشکلات در چارچوب موازین قانونی، اهتمام داشته باشند و مبادا مسئولی در مرجعی قضایی، به حرفی که مردم دارند و یا مرقومه‌ای که ارائه می‌دهند، بی‌اعتنایی کند، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور به همراه معاونان خود و سید علی‌اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۵ نفر از مراجعه کنندگان رسیدگی کرده و جهت رفع مشکلات آنها دستورات مقتضی را صادر کرد.

حجت‌الاسلام پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور، در حاشیه این ملاقات مردمی و در گفت‌و‌گویی، اظهار کرد: در راستای رسیدگی به مشکلات مردم، امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به درخواست‌های حقوقی و قضایی مراجعه کنندگان رسیدگی کردیم.

وی افزود: به صورت مستمر به منظور بررسی پرونده‌های قضایی و درخواست‌های مراجعان مربوط به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به همراه معاونان سازمان در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور پیدا می‌کنیم و در این دیدارها، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز ما را همراهی می‌کنند و پاسخگوی درخواست‌های مراجعان هستند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور بیان کرد: برنامه ملاقات مردمی در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز به صورت منظم برگزار می‌شود و در جریان این جلسات به بررسی و استماع مشکلات مراجعه‌کنندگان پرداخته می‌شود. هدف اصلی از این اقدامات، رسیدگی به درخواست‌های مراجعان و تلاش برای رفع آنها در چارچوب ضوابط قانونی و در حدود اختیارات قانونی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در ادامه با اشاره به عفو معیاری که اخیرا توسط رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد شده است، گفت: تعدادی از مراجعان امروز بر اساس عفو معیاری که مقام معظم رهبری به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام صادر کرده‌اند، مراجعه کرده بودند این افراد در ابتدا امکان بهره‌مندی از آزادی را نداشتند و پس از گذشت مدت زمانی که در عفو مشخص شده بود یعنی تا پایان آذرماه از آزادی بهره‌مند می‌شدند ولی با توجه به مشکلات و بیماری‌هایی که داشتند، مقرر شد در این مدت همکاری لازم صورت گیرد و آنها نیز از آزادی مشروط برخوردار شوند.

وی اظهار کرد: برخی از مراجعه کنندگان در این ملاقات مردمی درخواست بررسی مجدد پرونده مربوط به آن‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را داشتند. برخی متقاضیان که شاکی بودند نسبت به مجازاتی که برای محکوم علیه تعیین شده بود اعتراض داشتند و بیان کردند که مجازات با وضعیت شخصی و وضعیت میدانی جرمی که محکوم مرتکب شده است متناسب نیست؛ که طبق قانون دستور بررسی صادر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در پایان تأکید کرد که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح همواره در تلاش است تا به مراجعین کمک کند و در راستای اجرای عدالت، مشکلات آنها را بررسی و حل کند.

شایان ذکر است در جریان این ملاقات مردمی، همسر یکی از زندانیان که با استفاده از عفو معیاری باید مدت ۳ ماه دیگر در زندان بماند با توجه به بیماری در خواست کرد مدت باقیمانده بخشیده شود تا شوهرش هرچه سریع‌تر آزاد شود. در پی این درخواست، و با توجه به شرایط بیماری خاص مراجعه کننده دستورات لازم برای موافقت با پیشنهاد آزادی مشروط این محکوم صادر شد.

