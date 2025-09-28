خبرگزاری کار ایران
آغاز جلسه علنی امروز مجلس/ اصلاح طرح مجازات جاسوسی در دستور کار نمایندگان
جلسه علنی امروز مجلس با دستور کار اصلاح طرح مجازات جاسوسی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه امروز ( ۶ مهر ۱۴۰۴)  مجلس  شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۶ نفر از نمایندگان آغاز شد. 

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور(پهپاد) غیرنظامی اعاده شده از شورای نگهبان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی اعاده شده از شورای نگهبان

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ

همچنین بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح ماده(۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ودهیاران

 

 

