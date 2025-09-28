جعفر قنادباشی کارشناس ارشد منطقه خاورمیانه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با سفر علی لاریجانی به لبنان و شرایط جدید منطقه گفت: شرایط منطقه برخلاف خواست و تصور صهیونیست‌ها و همچنین برخلاف تصور بخشی از افکار عمومی که تحت تأثیر رسانه‌ها قرار دارند، واقعاً به نفع مقاومت و به ضرر صهیونیست‌هاست. هیچ‌گاه این گروه به این اندازه در دنیا منفور نبوده‌اند و هر اتفاقی که می‌افتد به صورت هم‌افزایی، موجب افزایش نفرت و تنهایی و انزوای بیشتر آن‌ها و شکست‌های بیشترشان می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون در لبنان، مسئله اصلی آمریکا و اسرائیل خلع سلاح حزب‌الله است. تمام تلاش‌های آن‌ها به ویژه در موضوع پیجر‌ها و ترور سید حسن نصرالله و یارانش، هدف اصلی‌شان را محقق نکرده است.

اسرائیل از ابتدا به دنبال نابودی توان نظامی حزب‌الله بود اما موفق نشد

این کارشناس حوزه غرب آسیا با اشاره به روزی که سید حسن نصرالله را ترور کردند، اظهار کرد: صهیونیست‌ها از ابتدا خواستار از میان بردن توان دفاعی نظامی حزب‌الله بوده‌اند. روزی که پیجرها را منفجر کردند، همین را می‌خواستند و اکنون هم همین را می‌خواهند. به‌طور دقیق، آن‌ها در نقطه اول باقی مانده‌اند و به رغم این همه اقدامات ضدانسانی که موجب نفرت علیه آن‌ها شده و چهره‌ای بسیار مخوف از آن‌ها ارائه کرده، همچنان در نقطه اول قرار دارند. در غزه نیز همین‌طور است، از روز اول می خواستند اسرای خود را آزاد کنند، حالا هم باید به دنبال آزادی اسرا باشند، یعنی همچنان در نقطه اول هستند.

اسرائیل افکار عمومی جهان را از دست داده است

قنادباشی با بیان اینکه آن عقبه استراتژیک و عقبه افکار عمومی که صهیونیست‌ها از طریق تبلیغات به دست آورده بودند اکنون در اختیار مقاومت قرار گرفته است، عنوان کرد: شما می‌بینید، رئیس‌جمهور بولیوی و ونزوئلا که اسلامی نیستند، اما علیه اسرائیل صحبت می‌کنند. حتی پادشاه اردن هم صحبت‌هایی در مجمع عمومی سازمان ملل کرده است. این مسائل واقعاً برای اولین بار در حال وقوع است، خروج این تعداد رؤسای جمهور از مجمع عمومی سازمان ملل در زمان سخنرانی نتانیاهو بی سابقه بود و برای اولین بار اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: این موضوع عدم مشروعیت، نتانیاهو را نگران می‌کند و این برای منطقه یک روحیه و اعتماد به نفس به وجود می‌آورد. همچنین نشان می‌دهد که ما راه درستی انتخاب کرده‌ایم که این همه کشورهای جهان به طور چشمگیری به آن می‌پیوندند.

شرایط جهانی برای فلسطین تغییر کرده است

این تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه با تاکید بر اینکه نه تنها پیوستن کشورها به جبهه مقاومت، بلکه پیوستن کشورهای مختلف جهان به حمایت از فلسطینی‌ها، یک حرکت بسیار فوق‌العاده و تازه و امیدبخش برای فلسطینی‌ها و بسیار خطرناک برای صهیونیست‌ها است، تصریح کرد: این موضوع منطقه را تحت تأثیر قرار داده است برای مثال در لبنان می‌توان گفت کسانی که می‌خواستند حزب‌الله را خلع سلاح کنند، اکنون وقتی شرایط جهانی را می‌بینند، اراده‌هایشان را از دست می‌دهند. آن‌ها متوجه می‌شوند که فضا تغییر کرده است.

رای اکثر کشوره به تشکیل کشور فلسطین یک تو دهنی بزرگ به اسرائیل بود

قنادباشی یادآور شد: زمانی که فرانسه حامی آن‌هاست و از کشور فلسطینی صحبت می‌کند، این یک شکست راهبردی دیگر برای اسرائیل است. آن‌ها می‌خواستند به کلی فلسطینی‌ها را بیرون کنند و اجازه ندهند که قدرت سیاسی داشته باشند. وقتی که نزدیک به اکثریت کشورهای سازمان ملل به کشور فلسطین رأی می‌دهند، این یک تودهنی بسیار بزرگی به نتانیاهو و دوستانش است که می‌خواستند فلسطینی‌ها را بیرون کنند و قدرت سیاسی به نام فلسطین وجود نداشته باشد.

ثروتمندان لبنانی در بازسازی‌های این کشور کمک خواهند کرد

این کارشناس سیاست بین الملل درباره سفر لاریجانی به لبنان و موضوع خلع سلاح حزب‌الله، همچنین وعده ایران برای انجام بازسازی‌ها در این کشور گفت: سفر لاریجانی در ارتباط با دولت لبنان هدف نیست، بلکه هدف بزرگداشت و تجلیل از آقای سید حسن نصرالله در سالگرد شهادت ایشان است. وقتی از حسن نصرالله تجلیل می‌شود و خط او ادامه پیدا کند، یعنی مردم لبنان به همه آن چیزهایی که مردم لبنان می‌خواهند، رسیده‌اند. حتماً این نیست که ما اینجا کاری کنیم. ثروتمندان لبنانی در گوشه و کنار جهان به بازسازی لبنان کمک خواهند کرد.

شهادت نیروهای مقاومت برای دشمن خطرناک ‌تر است

وی خاطرنشان کرد: معظم رهبری که فرمودند سید حسن نصرالله ثروتی بودند، اما این ثروت از دست نرفت. یعنی چه؟ یعنی اینکه راه او ادامه پیدا می‌کند. دوستان او همچنان ادامه خواهند داد و همیشه می‌گفتند که شهدا که شهید می‌شوند، برای دشمن خطرناک‌تر از قید حیات هستند چرا که یاد و خاطره و انگیزه‌هایی دارند. لذا پررنگ کردن و شکوه این بزرگداشت و شکوه عظمت او خود به خود همان کارها را می‌کند. مثل یک ماشین است که شما می‌روید موتور آن را راه می‌اندازید. راه انداختن موتور یعنی حرکت سازندگی، پیشرفت و امید به دفاع است. آقای لاریجانی هم در مصاحبه خود در لبنان به نوعی اشاره کرد که خود لبنانی‌ها هم تصمیم می‌گیرند و خودشان کار می‌کنند.

