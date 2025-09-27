سفر رسمی لاریجانی به لبنان

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، امروز به لبنان سفر رسمی خواهد داشت.

این سفر به‌منظور شرکت در مراسم ویژه‌ای است که به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید شهدای امت، سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین و جمعی از یاران پاکبازشان برگزار می‌شود.

در جریان این سفر، لاریجانی دیدارهایی با مقامات عالی‌رتبه لبنان خواهد داشت تا درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک گفت‌وگو کند.

