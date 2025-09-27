خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امروز صورت می‌گیرد؛

سفر رسمی لاریجانی به لبنان

سفر رسمی لاریجانی به لبنان
کد خبر : 1691835
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، امروز به لبنان سفر رسمی خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، امروز به لبنان سفر رسمی خواهد داشت.

این سفر به‌منظور شرکت در مراسم ویژه‌ای است که به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید شهدای امت، سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین و جمعی از یاران پاکبازشان برگزار می‌شود.

در جریان این سفر، لاریجانی دیدارهایی با مقامات عالی‌رتبه لبنان خواهد داشت تا درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک گفت‌وگو کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی