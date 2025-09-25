خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار و گفتگوی وزرای امور خارجه انگلیس و ایران

دیدار و گفتگوی وزرای امور خارجه انگلیس و ایران
کد خبر : 1691518
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای امور خارجه انگلیس و ایران در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با خانم یووت کاپر وزیر امور خارجه انگلیس گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با انتقاد شدید از عملکرد سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، اصرار این سه کشور بر بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت را ناموجه، غیرقانونی و غیرمسئولانه دانست و تصریح کرد: رویکرد سه کشور اروپایی و آمریکا طی ۱۰ سال گذشته هیچ منطقی جز تلاش برای محروم‌کردن ملت ایران از حقوق حقه خود وفق معاهده منع اشاعه نبوده است و این روند با حمله غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و سکوت رضایت‌آمیز سه کشور اروپایی در قبال آن به اوج خود رسید.

عراقچی با اشاره به رویکرد مسئولانه و اصولی ایران در استفاده از دیپلماسی برای حل هرگونه شبهه راجع به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، رفتار آمریکا و سه کشور اروپایی در بدعهدی مستمر و متعاقبا حمله آمریکا به ایران را خیانتی به دیپلماسی و رژیم منع اشاعه دانست و هشدار داد که عواقب و تبعات غیرقابل پیش‌بینی این رویکرد مخرب بر عهده بانیان و حامیان اسنپ‌بک خواهد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با یادآوری پیشنهادها و ابتکارات متعدد ایران برای باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی و جلوگیری از تنش، تصریح کرد: تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار موسوم به پس‌گشت، از اساس در راستای سیاست غیرانسانی فشار حداکثری دولت آمریکا بود و این امر به منزله مشارکت سه کشور اروپایی در مسیر قلدری و قانون‌شکنی است.

عراقچی با تاکید مجدد بر عزم راسخ مردم ایران برای دفاع از منافع و حقوق خود، خاطرنشان کرد که نه تحریم، نه حمله نظامی و نه فشارهای دیپلماتیک نمی‌تواند ملتی را که تصمیم به حفظ استقلال و عزت خود گرفته است از این مسیر منحرف کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی